Routinier Florian Jordemann wechselt im Sommer an den Hollager Berg

Florian Jordemann ist in Lechtingen mittlerweile eine kleine Vereinslegende, denn er spielt schon seinen gesamte Karriere beim Bezirksligisten. In der laufenden Spielzeit kam der Routinier 21 mal zum Einsatz, dabei traf er fünf mal und bereitete drei weitere Tore vor. Mit Jordemann wechselt neben dem Spielwitz und reichlich Erfahrung an den Benkenbusch. In welcher Liga der Mittelfeldakteur dann für die Blau-Weißen auflaufen wird, bleibt abzuwarten. Aktuell steht Hollage auf dem zweiten Tabellenplatz, hat aber nach wie vor Chancen den VfR Voxtrup vom Thron zu stoßen.