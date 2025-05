– Foto: SCSV

Routinier Elpermann bleibt in Spelle "Das Umfeld passt - und es macht Spaß!"

Der Kader des SC Spelle-Venhaus wird in der nächsten Saison weiter verjüngt. Doch gefragt sind auch erfahrenene Spieler. Mit Jan-Hubert Elpermann bleibt einer der dienstältesten Fußballer. Der 31-jährige Abwehrspieler geht in seine neunte Saison bei den Schwarz-Weißen. „Ich bin froh, dass er zugesagt hat. Er ist eine wichtige Stütze in der Mannschaft“, erklärt der Sportliche Leiter Markus Schütte.

„Ich erwarte, dass Hubi weiter vorangeht. So erfahrene Spieler sind auch wichtig als Ansprechpartner für junge Fußballer und solche, die noch nicht so lange dabei sind. Er lebt die Werte des Vereins vor“, weiß Schütte. „Er ist sehr kommunikativ, auch neben dem Platz, und für uns ein wichtiger Ansprechpartner“, sagt Coach Tobias Harink. Elpermann zähle zu den Spielern, die zusammen mit dem Trainerteam die Richtung vorgeben könnten. Zudem bringt der Abwehrrecke enorme Leidenschaft auf den Platz. Harink lobt seine Körperlichkeit auch bei Standards sowie seine Mentalität. "Ich fühle mich als Speller"

Elpermann ist der 19. Spieler aus dem aktuellen Kader, der bleibt. Er betont, wie wohl er sich beim SCSV fühlt. Er will wie in den vergangenen Jahren seinen Beitrag leisten und dem Team weiterhelfen. „Ich kenne den Verein echt gut. Ich fühle mich als Speller und will die Werte des SCSV weiter hochhalten. Also das, was Torben Stegemann, Sascha Wald und alle anderen Führungsspieler immer weitergegeben haben.“ Elpermann gehört schon länger zum Mannschaftsrat und zuletzt zu den Stellvertretern von Stegemann, der den Verein nach zwölf Jahren verlässt. In der neuen Saison ist nur noch Artem Popov länger in der Ersten des SCSV engagiert als Elpermann, der in der Jugend für Germania Twist, FC Emmen und den SV Meppen spielte. Über Twist, den SV Holthausen Biene und Preußen Münster II führte der Weg 2016 erstmals nach Spelle. Zwei Jahre später kehrte er für eine Saison nach Twist zurück und schloss danach sich wieder dem SCSV an.