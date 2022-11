Routinier Blerim Dudaj dreht die Partie 1. Kreisklasse: Freiburg/Oederquart besiegt ASC Cranz-Estebrügge II 2:1

„Das hatten wir uns auch vorgenommen, da die Auftaktniederlage lange wehtat“, meinte SG-Coach Ernst Hülsen. Die Altländer machten sich mit zuletzt zwei heftig erlittenen Niederlagen im Gepäck auf die weite Reise nach Nordkehdingen. Auf dem teilweise schon gefrorenen Boden entwickelte sich am Freitagabend von Beginn an kein gutes Fußballspiel. Die erste Möglichkeit der Gastgeber durch Blerim Dudaj entschärfte ASC-Keeper Lukas Gräper nach zehn Minuten mit einer starken Parade. „Kurz darauf verteidigten wir nach einer Ecke nicht gut. Maximilian Haase lief vor den ersten Pfosten und verlängerte per Kopf zum 0:1 ins lange Eck. Das kann man von unserer Seite aus besser machen“, so Hülsen. In der Folge zunächst wenig Nennenswertes, bis die Freiburger Stärke wieder zum Tragen kam. Ein 40-Meter-Freistoß von Lennard Grütter landete auf dem Kopf von Blerim Dudaj. „Im Prinzip ähnlich wie beim 0:1. Der Ball wurde per Kopf ins lange Eck verlängert“, sagte der SG-Trainer. Bis zur Pause tat sich kaum noch etwas. Die Altländer versuchten im zweiten Abschnitt zwar, das Spiel an sich zu reißen, mehr als einige Ecken oder Freistöße flogen allerdings nicht vor den Kasten von Freiburgs Keeper Mika Koslowski. Eine Viertelstunde vor dem Ende spielten sich die Gäste in der eigenen Hälfte den Ball hin und her. Tim Hellwege lief dazwischen und spielte auf Blerim Dudaj. Der 35-Jährige schnürte seinen Doppelpack, traf zum 2:1. Ein weiterer Treffer vom Routinier wurde nicht anerkannt. „Er verwandelte eine Flanke per Kopf zum 3:1. Ganz klar kein Abseits“, so Hülsen. Olaf Schütt scheiterte noch einmal am Querbalken, Justus Nicolai an Lukas Gräper, dann war Schluss. „Unser Ziel waren die drei Punkte und damit haben wir dann auch den ASC in der Tabelle überholt. Unser Sieg geht in Ordnung“, befand Hülsen. Am kommenden Wochenende geht es für die Nordkehdinger nach Deinste, Cranz-Estebrügge empfängt die SV Drochtersen/Assel V zum letzten Auftritt des Jahres.