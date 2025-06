Routinier bleibt: Timo Brauer verlängert Vertrag, Petritt geht

Brauer war vor einem Jahr vom TVD Velbert an den Schetters Busch gewechselt. Der ehemalige Publikumsliebling von Rot-Weiss Essen bringt reichlich Erfahrung aus höheren Spielklassen mit: In seiner Vita stehen unter anderem die Jugend von Schalke 04, der Hamburger SV II, der SV Grödig (Österreich), Alemannia Aachen und die Sportfreunde Lotte.

In der laufenden Saison absolvierte Brauer 31 Pflichtspiele für die Schwalben, erzielte 2 Tore und bereitete 3 weitere Treffer vor. Christian Leben, Sportlicher Leiter, freut sich auf ein weiteres Jahr mit Timo Brauer am Schetters Busch: „Wir freuen uns sehr, dass Timo uns über das Saisonende hinaus erhalten bleibt. Seine entscheidende Rolle für unsere junge Mannschaft war zuletzt deutlich sichtbar, sowohl auf als auch abseits des Spielfeldes. Timo hat eine hohe Akzeptanz in der Mannschaft und ein wichtiges Wort in der Kabine. Bei den vielen Neuzugängen in diesem Sommer ist es uns extrem wichtig, neben einigen erfahrenen Jungs eine weitere Persönlichkeit im Verein zu halten. Unsere jungen Spieler werden enorm von Timo profitieren und können viel von ihm lernen.“