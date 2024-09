Routinier Belitz geht voran - wichtiger Sieg für Neu Wulmstorf

Mit einem überzeugenden Auftritt hat der TVV Neu Wulmstorf bereits am Freitagabend seinen ersten Dreier unter Neu-Coach Nihat Sagir eingefahren. Am deutlichen Erfolg beim TV Meckelfeld war Ur-Neu Wulmstorfer Pascal Belitz entscheidend mitbeteiligt. An der Tabellenspitze behält der TSV Elstorf II zwar die Nase noch vorne, doch ohne sportlichen Punktverlust bleibt dank eines späten Lucky-Punch die SG Salzhausen-Garlstorf.