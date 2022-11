Routinier André Witt ist sich mit dem Lüner SV einig Ende September war es zur Trennung zwischen dem 33-jährigen André Witt und Oberligist TuS Bövinghausen gekommen.

Nun erklärte Witt gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten", dass es zahlreiche Anfragen gab, auch von Oberligisten. Im engeren Kreis landeten die ambitionierten Westfalenligisten Türkspor Dortmund und der Lüner SV, die voraussichtlich beide um den Aufstieg in die Oberliga mitspielen werden.

"Ich habe dann dem Lüner SV zugesagt. Türkspor hätte sicher auch für mich gut funktioniert. Aber ich hatte den Eindruck, dass ich dem Lüner SV mit dem, was ich kann und an Erfahrung mitbringe, noch mehr nutzen kann. Der Lüner SV hat ja auch die Ambition aufzusteigen, und das will ich unbedingt unterstützen. Ich habe auf jeden Fall große Lust, den Ersten der Liga zu jagen", so Witt, der insbesondere den kurzen Anfahrtsweg hervorhob: "Als Familienvater macht es für mich einfach vieles leichter, wenn ich nicht so einen weiten Weg zum Platz habe. Und aus Fröndenberg, wo ich wohne, komme ich einfach deutlich flotter nach Lünen als rein nach Dortmund.“