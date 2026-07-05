Routine zwischen den Pfosten: Heeseberg verpflichtet Torhüter

Der FC Heeseberg hat seine Kaderplanung auf der Torhüterposition weiter vorangetrieben und mit Yves Reiser einen erfahrenen Schlussmann verpflichtet. Der 36-Jährige wechselt wie bereits Marvin Becker von Germania Wulferstedt aus der Bördeoberliga zum Bezirksligisten.
Reiser beschreibt sich selbst als „zuverlässig, diszipliniert und ehrgeizig“ – Eigenschaften, die er künftig auch in seiner neuen Mannschaft einbringen möchte.
Der Kontakt zum FC Heeseberg entstand über das Trainerteam. Zunächst habe er den Wechsel aufgrund der Entfernung kritisch gesehen. „Als Max und Christian mich angesprochen haben, war ich wegen der Distanz erst sehr skeptisch“, sagt Reiser.
Letztlich überwogen jedoch die positiven Eindrücke vom Verein. „Ich finde es überragend, dass man mehrere Dörfer durch einen Verein zusammenbringt und dann auch noch auf diesem Niveau Fußball spielt. Nun freue ich mich, meine Erfahrungen weitergeben zu können und Teil des Teams zu sein.“
Die ersten Eindrücke vom neuen Umfeld seien ebenfalls vielversprechend gewesen. „Leider hatte ich noch nicht viele Möglichkeiten, die Mannschaft richtig kennenzulernen, aber die ersten Eindrücke waren durchweg positiv.“
Auf dem Platz sieht Reiser seine größten Qualitäten vor allem im direkten Duell mit dem Angreifer. „Ich denke, dass das Eins-gegen-eins zu meinen großen Stärken zählt. Außerdem verfüge ich über eine gute Spieleröffnung“, erklärt der Torhüter.
Für die kommende Saison setzt sich der 36-Jährige klare Ziele. „In erster Linie möchte ich verletzungsfrei bleiben, um möglichst viele Spiele zu absolvieren und der Mannschaft dabei helfen, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen.“
Auch an die Anhänger richtet der Neuzugang eine klare Botschaft: „100 Prozent Einsatz und die Bereitschaft, jederzeit alles für das Team zu geben.“ Mit seiner Erfahrung soll Reiser dem FC Heeseberg in der kommenden Bezirksliga-Spielzeit zusätzliche Sicherheit zwischen den Pfosten verleihen.