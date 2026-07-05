Routine zwischen den Pfosten: Heeseberg verpflichtet Torhüter Mit Yves Reiser präsentiert der FC Heeseberg seinen zweiten Neuzugang für die kommende Bezirksliga-Saison von red · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Der FC Heeseberg hat seine Kaderplanung auf der Torhüterposition weiter vorangetrieben und mit Yves Reiser einen erfahrenen Schlussmann verpflichtet. Der 36-Jährige wechselt wie bereits Marvin Becker von Germania Wulferstedt aus der Bördeoberliga zum Bezirksligisten.

Reiser beschreibt sich selbst als „zuverlässig, diszipliniert und ehrgeizig“ – Eigenschaften, die er künftig auch in seiner neuen Mannschaft einbringen möchte. Skepsis wich schnell der Überzeugung Der Kontakt zum FC Heeseberg entstand über das Trainerteam. Zunächst habe er den Wechsel aufgrund der Entfernung kritisch gesehen. „Als Max und Christian mich angesprochen haben, war ich wegen der Distanz erst sehr skeptisch“, sagt Reiser.

Letztlich überwogen jedoch die positiven Eindrücke vom Verein. „Ich finde es überragend, dass man mehrere Dörfer durch einen Verein zusammenbringt und dann auch noch auf diesem Niveau Fußball spielt. Nun freue ich mich, meine Erfahrungen weitergeben zu können und Teil des Teams zu sein.“ Die ersten Eindrücke vom neuen Umfeld seien ebenfalls vielversprechend gewesen. „Leider hatte ich noch nicht viele Möglichkeiten, die Mannschaft richtig kennenzulernen, aber die ersten Eindrücke waren durchweg positiv.“