Routine und Torinstinkt: Mergim Selimi führt Tecklenburg zum Erfolg

Mit vier Toren in einer Partie sicherte Mergim Selimi dem TuS Tecklenburg wichtige Punkte im Abstiegskampf. Im Interview spricht der 30-Jährige über seine Rückkehr in den Kader, seine Rolle als Führungsspieler und den Einfluss von Trainer Heiko Becker auf seine Entscheidung.

Viererpack als Sinnbild der Rückrunde

Vier Tore in einer einzigen Partie im Seniorenbereich sind für Selimi ein Novum. „Man fühlt sich super nach vier Toren und drei wichtigen Punkten“, erklärt der Offensivakteur. Zwar blickt er auf ein Jugendspiel zurück, in dem ihm einst sieben Treffer gelangen, doch im Herrenbereich ist sowas nochmal besonderer. Trotz der persönlichen starken Leistung bleibt der Routinier demütig: „Es war auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel, aber ich würde nicht sagen, dass es das beste meiner Karriere war – vielleicht eines der torreichsten“. Selimi sieht die Mannschaft auf einem guten Weg, warnt jedoch vor verfrühter Euphorie: „Es war ein sehr wichtiger Sieg, um den Klassenerhalt zu schaffen, jedoch sind wir noch nicht am Ziel!“. Die aktuelle Formkurve, die unter anderem Siege gegen Borghorst und Wolbeck sowie Remis gegen Ibbenbüren und Saerbeck aufweist, untermauert jedoch den positiven Trend. Während der TuS in der gesamten Hinrunde lediglich sieben Punkte sammeln konnte, stehen in der laufenden Rückrunde bereits 15 Zähler zu Buche.

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