Routine und Präsenz für die Abwehr

Der TSV Havelse hat auf dem Transfermarkt erneut zugeschlagen – und dabei gezielt auf Erfahrung gesetzt: Mit Semi Belkahia verpflichtet der Klub einen gestandenen Innenverteidiger, der mit seiner Vita und seinen Anlagen unmittelbar weiterhelfen kann. Der 26-Jährige bringt nicht nur knapp 90 Drittligaeinsätze mit, sondern auch Aufstiegs- und Pokalerfahrung – ein Profil, das in der aktuellen Phase der Saison ebenso gefragt ist wie seine physische und spielerische Präsenz.

Mit Stationen in den Nachwuchsleistungszentren des FC Bayern München und der TSG Hoffenheim, über Garching und 1860 München bis hin zum DSC Arminia Bielefeld hat Belkahia in seiner Karriere unterschiedliche Fußballkulturen und Drucksituationen erlebt. In der vergangenen Saison war er Teil jener Bielefelder Mannschaft, die nach dem sportlichen Umbruch nicht nur den direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga schaffte, sondern auch sensationell ins DFB-Pokalfinale einzog. Sein Wechsel nach Havelse ist deshalb auch ein Signal: Der TSV holt nicht nur einen Defensivspieler, sondern einen gestandenen Profi, der weiß, wie sich Druckphasen anfühlen – und wie man mit ihnen umgeht. Mit seiner Größe (1,93 m), Zweikampfstärke und Spieleröffnung kann Belkahia zur zentralen Figur im Aufbauspiel und zur stabilisierenden Kraft im Defensivzentrum werden.