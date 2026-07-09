Routine und Jugend für den SV Naunhof: Erste Neuzugänge stehen fest

Der SV Naunhof darf sich unter anderem auf Torhüter Benjamin Uhlmann freuen. – Foto: Jakob Reiche

Der SV Naunhof treibt seine Kaderplanungen für die anstehende Spielzeit voran und meldet die ersten beiden Vollzüge auf dem Transfermarkt. Die Verantwortlichen setzen bei den Personalentscheidungen auf eine Mischung aus ligaerprobter Routine und hungriger Jugend, um das Team für die kommenden Aufgaben in der Landesklasse Nord breiter aufzustellen.