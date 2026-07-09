Routine und Jugend für den SV Naunhof: Erste Neuzugänge stehen fest

Der SV Naunhof treibt seine Kaderplanungen für die anstehende Spielzeit voran und meldet die ersten beiden Vollzüge auf dem Transfermarkt. Die Verantwortlichen setzen bei den Personalentscheidungen auf eine Mischung aus ligaerprobter Routine und hungriger Jugend, um das Team für die kommenden Aufgaben in der Landesklasse Nord breiter aufzustellen.
Für das Torhütergespann der Schwarz-Roten konnten die Naunhofer einen erfahrenen Mann gewinnen. Benjamin Uhlmann wechselt mit sofortiger Wirkung an die Parthe. Der 31-jährige Schlussmann war zuletzt beim SV Panitzsch/Borsdorf aktiv und kennt das regionale Fußball-Umfeld somit bestens. Mit seiner Routine soll er dem Defensivverbund zusätzliche Stabilität verleihen und den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten beleben.
Den entgegengesetzten Weg in puncto Alter geht der zweite Neuzugang: Mit Felix Schütz investiert der Verein in ein Talent aus der Region. Der erst 19-jährige Nachwuchsspieler lief zuletzt für den SV Blau-Weiß Bennewitz auf. In Naunhof möchte Schütz nun den nächsten Entwicklungsschritt im Herrenbereich gehen und sich der sportlichen Herausforderung in der Sachsenklasse Nord stellen.
Mit diesem doppelten personellen Impuls setzt der SV Naunhof ein erstes Ausrufezeichen für die neue Spielzeit, in der sowohl Erfahrung im Tor als auch frischer Wind im Feld eine wichtige Rolle spielen sollen.