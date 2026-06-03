Routine und Herzblut: Patrick Kutzner verlängert beim VfB Zwenkau

Dank an die Familie

Für den 38-Jährigen selbst ist das erneute Engagement im fortgeschrittenen Fußballeralter keine Selbstverständlichkeit. Bei seiner Entscheidungsfindung spielte vor allem die Unterstützung im privaten Umfeld eine entscheidende Rolle: „Dass ich noch ein Jahr dranhängen kann, verdanke ich zunächst meiner Frau und meiner Tochter, die mir hier den Rücken freihalten und mich in der Woche und am Wochenende freigeben“, betont Kutzner.

Für das anstehende Jahr hat sich der Routinier klare Ziele gesteckt. Oberste Priorität habe es, verletzungsfrei zu bleiben, um dem Team sportlich bestmöglich zu helfen. Gleichzeitig will er der Mannschaft weiterhin als Ansprechpartner und treibende Kraft in der Kabinenorganisation zur Verfügung stehen. Mit dieser Verlängerung sichert sich der VfB Zwenkau ein wichtiges Stück Vereinsidentität für die kommenden Aufgaben in der Landesklasse Nord.