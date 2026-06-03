Routine und Herzblut: Patrick Kutzner verlängert beim VfB Zwenkau

Der VfB Zwenkau setzt auf den Faktor Erfahrung: Torhüter Patrick Kutzner hat seine Zusage für die kommende Saison gegeben und bleibt fester Bestandteil des Torwartteams der ersten Mannschaft. Mit seinen 38 Jahren zählt der Routinier, von allen nur „Kutze“ genannt, zu den erfahrensten Akteuren im gesamten Verein und soll in der neuen Spielzeit eine tragende Doppelrolle einnehmen – als verlässlicher Keeper auf dem Rasen und als wichtiger Ratgeber abseits des Feldes.
Dass Kutzner weit mehr ist als nur ein reiner Back-up, hat er in der laufenden Spielzeit mehrfach unter Beweis gestellt. Unter anderem bei der Partie in Meißen zeigte der Schlussmann, dass auf ihn in brenzligen Situationen absolut Verlass ist. Cheftrainer Marc Walther spart daher nicht mit Lob für seinen dienstältesten Schützling: „Kutzes Standing im Team ist extrem hoch. Er weiß genau, wie und wo er die Jungs anpacken muss.“ Neben seiner sportlichen Qualität hob der Coach vor allem die tadellose Einstellung und die hohe Trainingspräsenz des Keepers hervor.
Im Fokus von Kutzners Aufgaben wird künftig noch stärker die Förderung des jungen Zwenkauer Kaders stehen. Als Ruhepol und Organisator soll er den nachrückenden Talenten wertvolle Impulse geben und vorleben, was es bedeutet, Bindeglied zwischen Mannschaft und Verein zu sein.
Für den 38-Jährigen selbst ist das erneute Engagement im fortgeschrittenen Fußballeralter keine Selbstverständlichkeit. Bei seiner Entscheidungsfindung spielte vor allem die Unterstützung im privaten Umfeld eine entscheidende Rolle: „Dass ich noch ein Jahr dranhängen kann, verdanke ich zunächst meiner Frau und meiner Tochter, die mir hier den Rücken freihalten und mich in der Woche und am Wochenende freigeben“, betont Kutzner.
Für das anstehende Jahr hat sich der Routinier klare Ziele gesteckt. Oberste Priorität habe es, verletzungsfrei zu bleiben, um dem Team sportlich bestmöglich zu helfen. Gleichzeitig will er der Mannschaft weiterhin als Ansprechpartner und treibende Kraft in der Kabinenorganisation zur Verfügung stehen. Mit dieser Verlängerung sichert sich der VfB Zwenkau ein wichtiges Stück Vereinsidentität für die kommenden Aufgaben in der Landesklasse Nord.