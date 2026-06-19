Routine nachgelegt

– Foto: Angelo Wiesner

Der FSV Dörnberg baut seine Kreisoberliga-Mannschaft weiter mit einer klaren Idee zusammen: junge Entwicklungsspieler sollen von erfahrenen Kräften geführt werden. Nachdem der Verein bereits die Zusagen von Maximilian Penker, Maxim Schmidt und Justin Reitz sowie die Einbindung von Nils Hübler, Nick Barthel und Laurin Kitta vermeldet hatte, folgt nun das nächste Signal der Stabilität. Mit Rene Lotzgeselle, Maurice Straßberger und Steve Witt rücken drei Routiniers in den Fokus, die gemeinsam auf weit mehr als 600 Spiele Erfahrung kommen.

Rene Lotzgeselle bleibt dem FSV erhalten und steht wie kaum ein anderer für Vereinstreue. Der Torhüter kam bereits in der SG, der Kreisoberliga, bei den Alten Herren und sogar im Verbandsliga-Kader zum Einsatz. Dörnberg hebt neben seinen Paraden vor allem seinen unbändigen Willen und seine positive Ausstrahlung hervor – Eigenschaften, die gerade in einer KOL-Mannschaft mit vielen jungen Spielern von großem Wert sein können.

Auch Maurice Straßberger bleibt ein prägendes Gesicht im Dörnberger Umfeld. In den vergangenen Jahren war er eine zentrale Figur der erfolgreichen SG, sowohl als Spieler als auch als Trainer. Nun soll er der Kreisoberliga-Mannschaft mit Stellungsspiel, Ruhe am Ball und Erfahrung helfen. Dass Straßberger zuletzt bereits für sein großes Engagement gewürdigt wurde, unterstreicht seinen Stellenwert innerhalb des Vereins.