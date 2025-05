Routine für die Defensive – 85 Regionalliga-Spiele im Gepäck

Der SV Wilhelmshaven hat am Dienstagabend den nächsten Neuzugang für die kommende Oberliga-Saison präsentiert. Mit Efkan Erdogan stößt ein gestandener Defensivspieler zum Team von Trainer Florian Schmidt. Der 28-Jährige wechselt vom Bremenligisten Union 60 Bremen an die Jade und bringt reichlich Erfahrung aus höheren Ligen mit.

Erdogan absolvierte in seiner Karriere bereits 85 Partien in der Regionalliga Nord sowie 41 Spiele in der Oberliga Niedersachsen. Stationen waren unter anderem der VfB Oldenburg, Kickers Emden und Atlas Delmenhorst – allesamt Vereine mit Ambitionen und hoher Intensität. Zuletzt lief der gebürtige Bremer in der Bremenliga auf, nun kehrt er auf die überregionale Bühne zurück.

Der Defensivspezialist gilt als kompromissloser Innenverteidiger mit guter Spieleröffnung und starkem Kopfballspiel. Gerade im Zentrum der Abwehr soll Erdogan für zusätzliche Stabilität sorgen, gleichzeitig aber auch durch seine Spielübersicht den Aufbau aus der Tiefe mitgestalten.