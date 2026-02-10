„Rout Léiwinnen“ werden im Hampden Park spielen!

Der Hampden Park beim Qualifikationsspiel der Tartan Army, als sich Schottland gegen Dänemark für die WM qualifizierte – Foto: Paul Krier

Wie der schottische Fußballverband SFA am Montag auf seiner Website bekanntgab, wird das WM-Qualifikationsspiel der Frauen zwischen Schottland und Luxemburg im Nationalstadion Hampden Park stattfinden.

Am Samstag, den 7.März werden die Roten Löwinnen um 18 Uhr Luxemburger Zeit in der fast 52.000 Zuschauer fassenden Traditionsarena zum Rückspiel antreten. Das Hinspiel findet am 3.März um 19:30 Uhr auf dem Escher „Gaalgebierg“ statt.