 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

„Rout Léiwinnen“ werden im Hampden Park spielen!

Auswärtsspiel in Schottland im Nationalstadion

von Paul Krier · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Der Hampden Park beim Qualifikationsspiel der Tartan Army, als sich Schottland gegen Dänemark für die WM qualifizierte
Der Hampden Park beim Qualifikationsspiel der Tartan Army, als sich Schottland gegen Dänemark für die WM qualifizierte – Foto: Paul Krier

Verlinkte Inhalte

Damen Liga 1
Frauen WM-Quali

👉 Was halten Sie von FuPa Luxemburg? Bewerten Sie uns auf Google!

Wie der schottische Fußballverband SFA am Montag auf seiner Website bekanntgab, wird das WM-Qualifikationsspiel der Frauen zwischen Schottland und Luxemburg im Nationalstadion Hampden Park stattfinden.

Am Samstag, den 7.März werden die Roten Löwinnen um 18 Uhr Luxemburger Zeit in der fast 52.000 Zuschauer fassenden Traditionsarena zum Rückspiel antreten. Das Hinspiel findet am 3.März um 19:30 Uhr auf dem Escher „Gaalgebierg“ statt.

Von 1903 bis 1950 war Hampden laut Wikipedia das größte Stadion der Welt. Der Zuschauerrekord wurde 1937 beim Männer-Länderspiel Schottland – England mit 149.415 erreicht.