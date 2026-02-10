Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
„Rout Léiwinnen“ werden im Hampden Park spielen!
Auswärtsspiel in Schottland im Nationalstadion
von Paul Krier · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Der Hampden Park beim Qualifikationsspiel der Tartan Army, als sich Schottland gegen Dänemark für die WM qualifizierte – Foto: Paul Krier
Wie der schottische Fußballverband SFA am Montag auf seiner Website bekanntgab, wird das WM-Qualifikationsspiel der Frauen zwischen Schottland und Luxemburg im Nationalstadion Hampden Park stattfinden.