Rout Léiwinnen: Doppeltest auf Zypern

Gleich zwei Testländerspiele werden die „Rout Léiwinnen“ im Rahmen ihres Lehrgangs auf Zypern gegen die Gastgeberinnen bestreiten. Das erste steht am Freitag um 13 Uhr gegen die Nummer 133 der Welt an, Luxemburg rangiert in der Weltrangliste z.Z. auf Platz 110. Auf Europa reduziert trennen beide lediglich vier Plätze. Wie bereits im Rahmen der Pressekonferenz zur Kaderbekanntgabe erklärt wurde, wird man auf Zypern viel rotieren. Das Ziel ist klar, nämlich die beste Auswahl und Taktiken für die im März beginnende Nations League B auszuloten.

„Zypern hat die Play-Offs, um in die Liga B aufzusteigen, knapp verpasst, es ist ein interessanter Gegner“ erklärte Trainer Santos vor einer guten Woche. Den Fokus dürfte gegen Zypern auch auf Handlungs- und Reaktionsschnelligkeit gelegt werden, denn diese werden in der Nations League B von Nöten sein, wie das Freundschaftsspiel in Ungarn deutlich aufzeigte. Taktische Tests werden ebenso stattfinden. Kapitänin Miller wird nicht zweimal über die vollen 90 Minuten zum Einsatz kommen, Lucie Schlimé ist angeschlagen und wird das 1.Spiel sicher nicht bestreiten.

Dies deutet aber wohl nicht darauf hin, dass die potenziell beste Elf erst am Montag auflaufen wird, diese wird wohl Medienangaben zufolge eher am Freitag spielen. Emma Goetz könnte sich aufgrund ihrer Entwicklung für den Platz zwischen den Pfosten in der ersten Begegnung aufzudrängen, auch wenn es laut den Aussagen vom vergangenen Donnerstag keine Garantie dafür gibt, dass alle Torhüterinnen Einsatzzeit bekommen werden.

Auf zypriotischer Seite ist u.a. Elena Aristodimou hervorzuheben, die z.Z. in der Schweiz bei Sion spielt und zuvor in Meppen (D) aktiv war. Mit Antri Violari und Maria Panagiotou gibt es zudem ein Wiedersehen für Racing-Akteurinnen im FLF-Kader, da die beiden genannten im Sommer im Rahmen der Champions-League-Qualifikation mit AEK Athen auf die Luxemburger Meisterinnen trafen.

FuPa berichtet am 13 Uhr Luxemburger Zeit per Liveticker von der Partie Zypern - Luxemburg. Am Montag berichten wir ebenso vom zweiten Test, dies bereits ab 10 Uhr Vormittags. Wegen der Länderspiele wurde der 11.Spieltag der Damen-Liga 1 integral auf den 10.Dezember verlegt. In den unteren Klassen kommen u.s. Partien an diesem Wochenende zur Austragung, die sonstigen finden am 9. bzw. 10.12. statt.

