Rottaler Benefiz Masters: 80 Teams kicken 3 Tage für den guten Zweck Vom 2. bis 4. Januar wird die Dreifachturnhalle Pocking erneut zum Spenden-Hexenkessel

Wenn in Pocking vom 2. bis 4. Januar 2026 wieder die Bälle durch die Dreifachturnhalle fliegen, geht es nicht nur um Tore oder Pokale – sondern um etwas Größeres. Das „Rottaler Benefiz Masters“, organisiert vom Verein Dinos Kinderhilfe, gehört längst zu den wichtigsten Hallenevents der Region. Der gesamte Erlös fließt an Kinder und Familien in Not, unterstützt soziale Einrichtungen und hilft dort kranken Kindern und deren Eltern in ihrer schwersten Zeit, wie es der Verein formuliert.

Auch 2026 präsentiert sich das Benefizturnier als Mammutprojekt: Insgesamt 80 Teams aus Junioren-, Mädchen-, Frauen- und Herrenbereich werden an den Start gehen. Für die F-Jugend, E-Jugend und Herren-Turniere werden aktuell noch Teilnehmer gesucht. Interessierte Teams können jederzeit per Mail an fuzischmidt@outlook.de oder heikoherzog@gmx.de wenden.

Am Freitag, 2. Januar, beginnen am Vormittag die F-Junioren mit zehn Teams in zwei Gruppen. Am Nachmittag folgt das Herren-Turnier, das mit zwölf Mannschaften prominent besetzt ist. Unter anderem treten der TSV Karpfham, DJK Dorfbach, RSV Kirchham, DJK Vornbach, die Urlberger Buam und der TSV Rotthalmünster an.

Der Samstag, 3. Januar, steht ganz im Zeichen des Frauen- und Mädchenfußballs, der traditionell einen Schwerpunkt des Benefiz-Engagements bildet. Bereits am Vormittag startet das U17-Juniorinnen-Turnier mit 16 Teams – komplett ausgebucht. Am Abend greifen die Frauenmannschaften ins Geschehen ein; auch dieses Turnier ist mit zwölf Teilnehmern voll besetzt.

Am Sonntag, 4. Januar, folgen die E1-Junioren (U11) am Morgen sowie die D-Junioren am Nachmittag, jeweils mit zehn Teams.

Die Vielzahl an Altersklassen macht das Event zu einer durchgehenden Fußballshow, die von früh bis spät für Stimmung sorgt.





Starke Resonanz – vor Ort und online

Schon 2025 war das Interesse riesig. Rund 650 Zuschauer kamen verteilt über die drei Tage in die Halle, doch der eigentliche Überraschungserfolg spielte sich im Netz ab: Über die Streaming-Plattform Twitch verfolgten mehr als 24.000 Zuschauer die Partien live. Am Ende standen 8.000 Euro an Erlösen – ein wertvoller Beitrag für Familien, die dringend Unterstützung brauchen.





Ein Verein mit Herz – und einer klaren Mission

Die Geschichte des Veranstalters Dinos Kinderhilfe Pocking e.V. ist vergleichsweise jung. Erst im Februar 2020 gegründet, verfolgt der Verein seitdem ein klares Ziel: schwer kranke Kinder und ihre Eltern zu entlasten, regionale soziale Einrichtungen zu unterstützen und Bewusstsein zu schaffen.

"Unserem Verein kann jeder beitreten, der mit uns zusammen schwer kranken Kindern und deren Eltern in ihrer schwersten Zeit unterstützen möchte“, heißt es seitens der Verantwortlichen. Das Benefiz Masters bilden dabei das zentrale Jahreshighlight – ein Event, das sportlich attraktiv, emotional berührend und gesellschaftlich bedeutend ist.





Ein Turnier, das weit über den Sport hinausgeht

Die Mischung aus Budenzauber, regionalem Zusammenhalt und sozialem Engagement macht die Rottaler Benefiz Masters zu einem einzigartigen Turnier im Terminkalender für den Hallenfußball. Für die Kinder, Familien und Einrichtungen, die von den Spenden profitieren, zählt am Ende jeder Euro – und jede Zuschauerin und jeder Zuschauer, der die Aktion unterstützt.