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Rottal-Nachwuchsmeisterschaften: 4 x "V", 1 x Schönau
Beim Landkeiscup-Finale räumten die Nachwuchsmannschaften des Landesligisten groß ab
von red · Heute, 10:20 Uhr · 0 Leser
Die siegreiche U19 des SSV Eggenfelden – Foto: Zauner
Am vergangenen Samstag rollte in Johanniskirchen das runde Leder knapp neun Stunden ununterbrochen. Der Landkreis Rottal-Inn veranstalte in fünf Altersstufen seine Endspiele um die jeweiligen Landkreistitel. Vier der fünf Siegerpokale holte sich der SSV Eggenfelden, der damit seine Vorherrschaft im Nachwuchsfußball eindrucksvoll unter Beweis stellte.
Die Talente des "V" hatten aber auch das notwendige Glück auf ihrer Seiten, denn sowohl die A-, als auch die C-Junioren behielten erst im Elfmeterschießen die Oberhand. Den Titel im E-Bereich angelte sich der SV Schönau.