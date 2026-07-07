Rottal-Nachwuchsmeisterschaften: 4 x "V", 1 x Schönau Beim Landkeiscup-Finale räumten die Nachwuchsmannschaften des Landesligisten groß ab von red · Heute, 10:20 Uhr · 0 Leser

Die siegreiche U19 des SSV Eggenfelden – Foto: Zauner

Am vergangenen Samstag rollte in Johanniskirchen das runde Leder knapp neun Stunden ununterbrochen. Der Landkreis Rottal-Inn veranstalte in fünf Altersstufen seine Endspiele um die jeweiligen Landkreistitel. Vier der fünf Siegerpokale holte sich der SSV Eggenfelden, der damit seine Vorherrschaft im Nachwuchsfußball eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Die Talente des "V" hatten aber auch das notwendige Glück auf ihrer Seiten, denn sowohl die A-, als auch die C-Junioren behielten erst im Elfmeterschießen die Oberhand. Den Titel im E-Bereich angelte sich der SV Schönau.







Die Final-Ergebnisse:



U19: SG DJK TSV Dietfurt/Rott - SSV Eggenfelden 3:5 (1:1) nach Elfmeterschießen





– Foto: Zauner







U17: SSV Eggenfelden - DJK SF Reichenberg 4:1 (2:0)





– Foto: Zauner







U15: SSV Eggenfelden - DJK SF Reichenberg 5:3 (1:1) nach Elfmeterschießen





Zauner





U13: SSV Eggenfelden - SG DJK Thanndorf 2:1 (1:0)





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U11: SSV Wurmannsquick - SV Schönau 5:8 (4:4) nach Elfmeterschießen