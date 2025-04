Rottach und Otterfing spielen jeweils 1:1-Remis

Jeweils mit einem Unentschieden begnügen mussten sich in den Nachholspielen in der Kreisklasse 2 der FC Rottach-Egern und der TSV Otterfing. Beide trennten sich 1:1. SV Bad Tölz – TSV Otterfing 1:1 (1:0) Tore: 1:0 Hintermaier (22.), 1:1 Dengler (59.). „Wir hatten das Spiel im Griff, haben aber wieder die Tore nicht gemacht. Das Chancenverhältnis war etwa zehn zu zwei für uns. Leider haben wir uns erneut nicht belohnt“, resümierte Otterfings Abteilungsleiter Dominik Urban nach der Punkteteilung im Isarwinkel, die aufgrund eines Flutlichtproblems auf Kunstrasen ausgetragen wurde. „Aber daran lag es nicht, wir hatten das Spiel komplett im Griff.“ Durch einen Treffer Marke „Traumtor“ (Urban) gingen die Hausherren im ersten Durchgang in Führung. Maximilian Dengler besorgte nach einer Stunde den Ausgleich. Die Gäste rannten weiter an, der Siegtreffer wollte aber trotz bester Möglichkeiten nicht mehr fallen. „Tölz hat das clever verteidigt und wir waren nicht kaltschnäuzig genug. Wir schauen weiter nach vorne“, sagte Urban nach der Partie. FC Rottach-Egern – SG Gaißach/Wackersberg 1:1 (0:0) Tore: 1:0 Lechner (51.), 1:1 Holzner (75.). Rote Karten: Söllner (68./SG/Notbremse), F. Kölbl (90.+2/FC/rohes Spiel). Mit einem leistungsgerechten Remis haben sich der FC Rottach-Egern und die SG Gaißach/Wackersberg getrennt. In einem ausgeglichenen und chancenarmen Spiel brachte Sebastian Lechner die Hausherren kurz nach der Pause in Führung. Dann stoppte ein Gästespieler Tobias Schlichtner als letzter Mann und sah die rote Karte. Doch die Gaißacher und Wackersberger kamen in Unterzahl zum Ausgleich. In der Nachspielzeit sah dann auch Rottachs Florian Kölbl wegen harten Einsteigens Rot. „Das Unentschieden geht in Ordnung. Wir schaffen es momentan nicht, es spielerisch zu lösen. Die Leichtigkeit ist weg“, sagte Rottachs Trainer Bernhard Gruber. „Eigentlich ist der Punkt zu wenig, um vorne dabei zu bleiben. Aber den Tabellenplatz müssen wir jetzt aus den Köpfen kriegen und wieder versuchen, die anderen zu ärgern.“