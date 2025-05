Rottach gewinnt 3:2 in Hausham

Der FC Rottach-Egern gewinnt 3:2 bei der SG Hausham. Alle Treffer fallen erst nach der Pause.

Einen etwas glücklichen, aber nicht verdienten Auswärtssieg hat der FC Rottach-Egern in der Kreisklasse 2 beim Nachholspiel in Hausham mit nach Hause genommen. Die Gäste waren die effizientere Mannschaft und sicherten mit dem 3:2-Erfolg ihren vierten Tabellenplatz ab.

Die 50 Zuschauer sahen eine intensive zweite Halbzeit, nachdem die Gäste ihre spielerischen Vorteile, trotz einer zehnminütigen Überzahl, im ersten Durchgang nicht in Treffer ummünzen konnten. Kilian Haimerl per Schlenzer und Tobias Schlichtner nach einer sehenswerten Kombination über Samet Yilmazer brachten die Gäste per Doppelpack im zweiten Abschnitt in Führung. Daniel Magritsch sorgte mit dem 1:2 für Hoffnung bei den Knappen, doch Florian Kölbl stellte mit einer abgerutschten Flanke postwendend den alten Abstand wieder her. Nach dem neuerlichen Anschlusstreffer von Lukas Grill per Standard wurde es in der Schlussphase noch einmal spannend. Doch die Rottacher brachten die Führung trotz bester Gelegenheiten für die Hausherren über die Zeit.

„Unser Kader war kurzfristig doch ganz ordentlich besetzt. Wir hätten schon in der ersten Halbzeit in Führung gehen müssen. Hausham war bei Standards gefährlich, und nach dem 2:3 mussten wir noch einmal etwas zittern, aber in Summe war es ein verdienter Sieg“, resümierte FC-Trainer Bernhard. „In der zweiten Halbzeit waren wir spielerisch besser, bitter waren die Rottacher Tore, sie haben stark gekontert. Uns hat das nötige Glück gefehlt. In der Schlussphase hatten wir noch sechs oder sieben gute Chancen, haben aber nichts reingebracht. Für mich wäre ein Unentschieden ein faires Resultat gewesen“, erklärte SG-Coach Markus Weinbacher.

Thomas Spiesl

SG Hausham – FC Rottach-Egern 2:3 (0:0) Tore: 0:1 Haimerl (50.), 0:2 Schlichtner (64.), 1:2 D. Magritsch (70.), 1:3 Kölbl (72.), 2:3 Grill (83.).