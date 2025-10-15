Rottach fordert Kreisliga-Absteiger – In Geretsried muss der SG-Knoten platzen

Die SG Hausham und der FC Rottach-Egern sind jeweils auswärts gefordert. Während Hausham droht in eine Krise zu schlittern, kann der FCR seinen Coup vergolden.
Zwei Nachholspiele gehen am heutigen Mittwochabend in der Kreisklasse 2 über die Bühne. Dabei sind die SG Hausham (in Geretsried) und der FC Rottach-Egern (in Brunnthal) jeweils auswärts bei einem Tabellennachbarn gefordert.
Seit vier Spielen wartet die SG Hausham auf einen Sieg und ist in der Tabelle nach der unglücklichen Niederlage beim SV Bad Tölz auf einen Relegationsplatz abgerutscht. Diesen wollen die Knappen mit einem Dreier beim Tabellennachbarn FF Geretsried heute Abend wieder verlassen.
„Jetzt muss einfach der Knoten platzen. Die drei Punkte müssen her, denn wir wollen unbedingt so schnell wie möglich aus dem Tabellenkeller raus“, erklärt der Sportliche Leiter der SG, Ender Sarbalkan. Mit Daniel Magritsch und Tom Majdic fehlen den Knappen dabei allerdings verletzungsbedingt zwei wichtige Defensivkräfte. „Auch wenn wir drei Spiele weniger haben, müssen wir aufpassen, denn das geht schnell in die falsche Richtung“, sagt Sarbalkan weiter. Für die Haushamer zählen am Geretsrieder Krötenteich nur drei Punkte.
Nach dem Überraschungscoup gegen die Spielgemeinschaft Gaißach/Wackersberg hat der FC Rottach-Egern heute Abend beim TSV Brunnthal die Möglichkeit, den jüngsten Erfolg zu vergolden. Und die Vorzeichen sehen gut aus, denn die personellen Probleme sind bei der Elf vom Birkenmoos weniger geworden. Sebastian Lechner und Franz Pietzko werden im Münchner Vorort wieder mit dabei sein.
„Brunnthal ist ein Kreisliga-Absteiger und spielt daheim. Daher sind sie für mich der Favorit in diesem Spiel. Ich schätze sie als Top-Sechs-Team ein“, erläutert FC-Trainer Bernhard Gruber. Die Rottacher wollen in taktischer Hinsicht wieder ähnlich auftreten wie beim letzten Heimspiel. „Mit einem Unentschieden in Brunnthal wäre ich sehr zufrieden“, erklärt Gruber weiter. Unschlagbar sind die Hausherren vom TSV Brunnthal jedenfalls nicht. Erst am vergangenen Wochenende kamen sie auf eigenem Platz mit 0:4 gegen den TSV Weyarn unter die Räder.