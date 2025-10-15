Rottach fordert Kreisliga-Absteiger – In Geretsried muss der SG-Knoten platzen

Ein seltener Anblick: In der Fairplay-Tabelle rangiert der FC Rottach-Egern auf Rang drei. – Foto: FuPa/Michael Zieringer

Die SG Hausham und der FC Rottach-Egern sind jeweils auswärts gefordert. Während Hausham droht in eine Krise zu schlittern, kann der FCR seinen Coup vergolden.

Zwei Nachholspiele gehen am heutigen Mittwochabend in der Kreisklasse 2 über die Bühne. Dabei sind die SG Hausham (in Geretsried) und der FC Rottach-Egern (in Brunnthal) jeweils auswärts bei einem Tabellennachbarn gefordert. FF Geretsried – SG Hausham 19.30 Uhr

Seit vier Spielen wartet die SG Hausham auf einen Sieg und ist in der Tabelle nach der unglücklichen Niederlage beim SV Bad Tölz auf einen Relegationsplatz abgerutscht. Diesen wollen die Knappen mit einem Dreier beim Tabellennachbarn FF Geretsried heute Abend wieder verlassen. „Jetzt muss einfach der Knoten platzen. Die drei Punkte müssen her, denn wir wollen unbedingt so schnell wie möglich aus dem Tabellenkeller raus“, erklärt der Sportliche Leiter der SG, Ender Sarbalkan. Mit Daniel Magritsch und Tom Majdic fehlen den Knappen dabei allerdings verletzungsbedingt zwei wichtige Defensivkräfte. „Auch wenn wir drei Spiele weniger haben, müssen wir aufpassen, denn das geht schnell in die falsche Richtung“, sagt Sarbalkan weiter. Für die Haushamer zählen am Geretsrieder Krötenteich nur drei Punkte. TSV Brunnthal – FC Rottach-Egern 19.30 Uhr