Rottach-Egern siegt deutlich – Für Hausham „zählt nur ein Sieg“

Der FC Rottach-Egern besiegte den TSV Brunthal klar. – Foto: Michael Zieringer

Rottach bleibt ungeschlagen nach dem Kantersieg. Hausham ist abgerutscht und empfängt heute den Tabellenletzten unter Druck.

Am Abend des Ostermontags hat der FC Rottach-Egern in der Kreisklasse 2 gegen den TSV Brunnthal einen überraschend deutlichen 5:0-Heimsieg gefeiert. Durch den Erfolg des TSV Weyarn ist die SG Hausham auf den ersten Relegationsplatz zur A-Klasse abgerutscht und muss nun liefern. Am heutigen Mittwoch empfangen die Knappen den Tabellenletzten.

FC Rottach-Egern – TSV Brunnthal 5:0 (2:0) Tore: 1:0 Wiefarn (32.), 2:0 S. Yilmazer (38./FE), 3:0 S. Yilmazer (48./FE), 4:0 Wiefarn (80./FE), 5:0 Schlichtner (85.). Der FC Rottach-Egern bleibt weiter ungeschlagen und besiegte nach dem 2:2 in Weyarn am Montagabend den TSV Brunnthal deutlich mit 5:0. Julian Wiefarn hatte die Heimischen durch eine Einzelaktion in Front geschossen, Samet Yilmazer traf per Elfmeter zum Pausenstand. Zwei weitere von Yilmazer und Wiefarn verwandelte Strafstöße führten zum 3:0 und 4:0, ehe Tobias Schlichtner mit dem 5:0 seine Torflaute beendete.

„Das Team hat den vor dem Spiel besprochenen Matchplan hervorragend umgesetzt“, sagt FC-Teammanager Roman Villareal. Zu Beginn leisteten sich die Hausherren noch zu viele einfache Fehler im Spielaufbau, dann fanden die Rottacher immer besser ins Spiel und gingen in Front. In der zweiten Halbzeit ließ man dann nichts mehr anbrennen. „Es war ein verdienter und wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt“, resümiert FC-Trainer Daniele Reisinger.

SG Hausham – SG Reisach Mi., 19 Uhr Am spielfreien Wochenende ist die SG Hausham durch die Ergebnisse der Konkurrenz auf den Relegationsplatz abgerutscht. Am heutigen Mittwoch haben die Knappen aber die Gelegenheit, das Klassement wieder zurechtzurücken. Sie empfangen um 19 Uhr das Tabellenschlusslicht SG Reisach an der Zentralen Sportanlage.

„Für uns zählt gegen Reisach nur ein Sieg. Wir stehen auf dem Relegationsplatz, haben aber weniger Spiele absolviert und müssen diese Chance nutzen, um schnell wieder aus der Gefahrenzone zu kommen“, sagt der Sportliche Leiter der SG, Ender Sarbalkan.

Allerdings gehen die Hausherren arg dezimiert ins Spiel. Stefan Zimmerhakl, Kilian Siglreitmaier, Tom Majdic, Bastian Bernhard, Salih Aykir, Benedikt Schauer, Daniel Magritsch und Andrea Manzotti fallen aus. „Wir werden trotzdem alles investieren, um die drei Punkte in Hausham zu behalten. Ein Sieg ist Pflicht“, sagt Sarbalkan.