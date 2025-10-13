Rottach-Egern jubelt gegen SG ‒ Bad-Tölz gewinnt gegen Hausham

FC Rottach-Egern - SG Gaißach/Wackersberg 1:0 (0:0) – Das Ergebnis war für Tarkan Demir ein deutliches Zeichen für die Ausgeglichenheit in der Liga: „Es kann jeder jeden schlagen. Es ist stets die Einstellung entscheidend.“ Und die war bei den Hausherren besser. „Rottach spielerisch nicht stärker als wir, aber sie waren bissiger“, stellte der SG-Trainer fest. Seine Elf hatte im ersten Abschnitt nicht eine zwingende Chance, „weil wir im Mittelfeld nie den Zugriff auf das Spiel bekommen haben“. In der zweiten Halbzeit stand FC-Angreifer Julian Wiefarn (53.) bei einer Ecke völlig frei am zweiten Pfosten und beförderte die Kugel über die Linie. Erst in der Schlussphase kamen die Gäste auf, zum Ausgleich reichte es nicht. Demir: „Ich hatte meine Mannen gewarnt, das wird kein Selbstläufer. Über die gesamte Spielzeit betrachtet geht der Rottacher Sieg schon in Ordnung.“

SV Bad Tölz – SG Hausham 2:1 (1:1). – Auch SV-Coach Thommy Gärner ließ keinen Zweifel daran, dass die Gäste am Samstagnachmittag die dominierende Mannschaft gewesen waren: „Jung und spielstark.“ Andererseits lobte er aber auch seine Truppe, die vor allem im ersten Durchgang kompakt stand und „eigentlich so gut wie nichts zugelassen“ hat. Das Konzept hatte ihm allerdings Lukas Grill mit einem Sonntagsschuss aus mehr als 30 Metern Entfernung exakt ins Kreuzeck (37.) verdorben hatte. Zuvor hatte Simon Gramüller die Tölzer in Führung gebracht (20.).