Rottach-Egern gewinnt nach langer Unterbrechung – Weyarn überlegen

Der FC Rottach-Egern schlägt Rot-Weiß Bad Tölz mit 2:1. Weil sich ein Tölzer Spieler schwer verletzte, musste ein Hubschrauber anrücken.
Wichtige drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt konnte in der Kreisklasse 2 der FC Rottach-Egern einfahren. Die FC-Kicker setzten sich am Samstag am heimischen Birkenmoos gegen den direkten Konkurrenten SC Rot-Weiß Bad Tölz mit 2:1 durch. Im zweiten Kellerderby empfing am Sonntag der TSV Weyarn den ASC Geretsried und feierte dabei einen ebenfalls wichtigen Heimerfolg. Der Aufsteiger siegte mit 2:0. Die Spiele von Otterfing, Darching und Hausham wurden verlegt, Kreuth war am Wochenende spielfrei.
Tore: 1:0 S. Yilmazer (45.), 2:0 Sourtsoglou (77.), 2:1 Kettner (90.). Zeitstrafe: Ertl (90.+5/Bad Tölz). „Es war jetzt kein Wahnsinnsspiel, eher den Temperaturen angepasst. Aber der Sieg war insgesamt verdient und für uns ein ganz wichtiger“, erklärte Rottachs Coach Bernhard Gruber nach dem 2:1-Heimerfolg gegen den SC Rot-Weiß Bad Tölz. In der ersten Halbzeit waren die Hausherren die tonangebende Mannschaft, belohnten sich aber erst kurz vor der Pause mit der Führung, als Samet Yilmazer zum 1:0 traf. Es folgte eine lange Halbzeitpause, da sich ein Tölzer Spieler, der unglücklich aufgekommen war, schwer verletzte und mit dem Hubschrauber abtransportiert werden musste.
Im zweiten Durchgang spielten dann auch die Gäste munter mit, die besseren Gelegenheiten hatte aber weiterhin Rottach. Doch die Heimischen schafften das Kunststück, binnen 15 Sekunden gleich zweimal die Querlatte zu treffen. Auch der Pfosten rettete wenig später für die Gäste. So dauerte es bis zur Schlussphase, ehe Fethullah Sourtsoglou auf 2:0 stellte. Mit dem letzten Angriff der Isarwinkler fiel nach einem langen Ball noch der Anschlusstreffer, am leistungsgerechten Sieg der Rottacher änderte das aber nichts mehr.
Tore: 1:0 Celik (45.), 2:0 Abele (75.). Klar überlegen war der TSV Weyarn bereits im ersten Abschnitt des Kellerduells gegen den ASC Geretsried. Die Hausherren machten das Spiel und hatten ein deutliches Chancenübergewicht, die Gäste lauerten auf Konter, wurden in der Offensive aber kaum gefährlich. Das Einzige, was aus Sicht der Hausherren fehlte, waren die Tore. So mussten sich die Klosterdörfler trotz bester Gelegenheiten bis in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit gedulden, ehe Sinan Celik per direkt verwandeltem Freistoß das 1:0 markierte.
Nach dem Seitenwechsel taten dann auch die Geretsrieder mehr nach vorne, ohne dabei wirklich zwingend zu sein. Weyarn boten sich so mehr Räume, aber erneut versäumte man es aufgrund der schwachen Chancenverwertung, den Sack früh zuzumachen. Eine Viertelstunde vor Schluss erlöste Maximilian Abele den TSV nach Vorarbeit von Christian Wacker mit dem 2:0. Von Geretsried kam im Anschluss nicht mehr viel, sodass der Aufsteiger die Führung ohne größere Probleme über die Zeit brauchte. „Unser Sieg war hochverdient“, findet TSV-Coach Michael Hub. „Das einzige Manko war die Chancenverwertung. Wir hätten höher gewinnen können, aber was zählt sind am Ende die drei Punkte.“