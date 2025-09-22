Rottach-Egern gewinnt nach langer Unterbrechung – Weyarn überlegen

Den Gegner gut im Griff: Der TSV Weyarn (helle Trikots) erarbeitete sich gegen den ASC Geretsried viele Chancen. – Foto: THOMAS PLETTENBERG

Der FC Rottach-Egern schlägt Rot-Weiß Bad Tölz mit 2:1. Weil sich ein Tölzer Spieler schwer verletzte, musste ein Hubschrauber anrücken.

Wichtige drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt konnte in der Kreisklasse 2 der FC Rottach-Egern einfahren. Die FC-Kicker setzten sich am Samstag am heimischen Birkenmoos gegen den direkten Konkurrenten SC Rot-Weiß Bad Tölz mit 2:1 durch. Im zweiten Kellerderby empfing am Sonntag der TSV Weyarn den ASC Geretsried und feierte dabei einen ebenfalls wichtigen Heimerfolg. Der Aufsteiger siegte mit 2:0. Die Spiele von Otterfing, Darching und Hausham wurden verlegt, Kreuth war am Wochenende spielfrei. Sa., 20.09.2025, 15:00 Uhr FC Rottach-Egern RottachEgern SC Rot-Weiss Bad Tölz RW Bad Tölz 2 1 Abpfiff

Lange Halbzeitpause in Rottach-Egern – FC schlägt SC Rot-Weiß Bad Tölz

Tore: 1:0 S. Yilmazer (45.), 2:0 Sourtsoglou (77.), 2:1 Kettner (90.). Zeitstrafe: Ertl (90.+5/Bad Tölz). „Es war jetzt kein Wahnsinnsspiel, eher den Temperaturen angepasst. Aber der Sieg war insgesamt verdient und für uns ein ganz wichtiger“, erklärte Rottachs Coach Bernhard Gruber nach dem 2:1-Heimerfolg gegen den SC Rot-Weiß Bad Tölz. In der ersten Halbzeit waren die Hausherren die tonangebende Mannschaft, belohnten sich aber erst kurz vor der Pause mit der Führung, als Samet Yilmazer zum 1:0 traf. Es folgte eine lange Halbzeitpause, da sich ein Tölzer Spieler, der unglücklich aufgekommen war, schwer verletzte und mit dem Hubschrauber abtransportiert werden musste. Im zweiten Durchgang spielten dann auch die Gäste munter mit, die besseren Gelegenheiten hatte aber weiterhin Rottach. Doch die Heimischen schafften das Kunststück, binnen 15 Sekunden gleich zweimal die Querlatte zu treffen. Auch der Pfosten rettete wenig später für die Gäste. So dauerte es bis zur Schlussphase, ehe Fethullah Sourtsoglou auf 2:0 stellte. Mit dem letzten Angriff der Isarwinkler fiel nach einem langen Ball noch der Anschlusstreffer, am leistungsgerechten Sieg der Rottacher änderte das aber nichts mehr. TSV Weyarn gewinnt Kellerkrimi gegen den ASV Geretsried