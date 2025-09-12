Viele Jahre lang spielte der SV Rott in der Mittelrhein- und Landesliga (unser Foto), jetzt spielt die erste Mannschaft in der Kreisliga A und steht noch mit null Punkten da. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Rott steht noch ohne Punkte da In der Kreisliga A empfängt der SV Rott am Sonntagmorgen Grenzwacht Pannesheide. Verlinkte Inhalte präsentiert von Kreisliga A Aachen SV Rott Pannesheide

Das muss jetzt erstmal sacken! Vor dem Spiel des A-Kreisligisten SV Rott gegen Grenzwacht Pannesheide (Sonntag, 11 Uhr, Stadion am Tiergarten) beschäftigte sich der Rotter Trainer Semjon Milosevic doch etwas mehr mit der Vergangenheit. Denn für den Aufsteiger aus der B-Liga (oder, je nachdem wie man es nimmt, den Absteiger aus der Landesliga) setzte es zum Saisonauftakt direkt zwei Niederlagen. Zwei, Pleiten, die nicht sein mussten.

Zum Ligastart vergeigte das Rotter Team seine Heimpremiere gegen die Zweite des SV Eilendorf (1:2). Auch die nächste Pflichtaufgabe ging in die Hose. Bei Berger Preuß musste der Aufsteiger ein sehr empfindliches 1:5 hinnehmen. „Wir haben von Anfang an Probleme gehabt“, erklärte Trainer Milosevic und bezog die Vorbereitung mit ein. Diese Probleme sind in erster Linie personeller Natur. „In beiden Spielen fehlten uns bis zu sechs Stammspieler“, zählt der Coach auf. Angefangen von Lukas Blatt zieht sich die Liste der Ausfälle über Daniel Krott, der eine Zahn-OP über sich ergehen lassen musste. Auch Fabian Carl musste bislang passen und mit Timo Keischgens vermisst Milosevic seinen bislang stärksten Verteidiger. Nicht zuletzt wird auch Nico Winkhold für die Begegnung gegen Pannesheide nicht zur Verfügung stehen. Trainersohn Andrij Milosevic reichte ebenfalls einen Krankenschein beim „Papp“ ein. „Diese Ausfälle konnten wir einfach nicht verkraften“, sagt der gebeutelte Chef..

Gegen den bisherigen Durchstarter aus Pannesheide - Tabellenvierter mit sechs Punkten neben Rhenania Würselen/Euchen, Eilendorf 2 und dem VfL Vichttal 2 – könnte sich die personelle Misere sogar weiter fortsetzen. „Ich hoffe, dass wenigstens Timo Keischgens und auch Lukas Blatt wieder spielen können“, würden diese beiden „unserem Team schon sehr viel weiter helfen. „Gerade über die hohe Niederlage gegen Berger Preuß bin ich doch sehr enttäuscht“, räumte der Trainer ein. „Das war nicht viel, was wir in diesem Spiel gezeigt haben“, fand er kaum Ansätze zu positiven Bewertungen. Milosevic ist überzeugt, „wenn Timo Keischgens am Sonntag wieder spielen könnte, würden wir mehr Stabilität in der Abwehr bekommen“. Insgesamt fasste der ehemalige Auswahlspieler aus dem früheren Jugoslawien zusammen: „So schlecht, wie wir begonnen haben, kann man eigentlich nicht spielen“, ließ er dieser Bemerkung aber doch ein schelmisches Grinsen folgen. Angst, dass man ein drittes Mal baden geht und sich von Pannesheide eine Lektion erteilen lässt, hat Semjon Milosevic aber nicht. „Wir sind auch nicht nervös, nur weil wir noch nicht in die Spur gefunden haben“, versichert der Trainer. „Es geht darum, dass wir nun unseren Spielaufbau verbessern müssen“, glaubt Milosevic, dass das schon sehr bald sein wird.