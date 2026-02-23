Rott schlägt den Spitzenreiter, Verlautenheide setzt Ausrufezeichen

– Foto: Julia Sahr

Während Rott dem bisherigen Spitzenreiter Eilendorf II die erste Heimniederlage zufügt, profitieren Vichttal II und Verlautenheide II. In der Breite bleibt die Liga eng, mehrere Mannschaften sammeln im Abstiegskampf wichtige Punkte.

Der Tabellenvierte Verlautenheide II (28 Punkte) drehte gegen den Dritten Eschweiler (33) einen frühen Rückstand. Mohamed Mazouje brachte die Gäste in Führung, ehe Kevin Wartenberg noch vor der Pause ausglich. Nach dem Seitenwechsel entschied René Hemforth die Partie per Handelfmeter zugunsten der Eintracht, die damit Anschluss an die Spitzengruppe hält.

Der Tabellenzwölfte Berger Preuß (16 Punkte) trotzte dem Fünften Stolberg (26) in einem turbulenten Spiel einen Punkt ab. Mike Gebauer traf dreifach für die Gastgeber, Stolberg antwortete durch Sandro Heidenthal (2) und Luke Schümmer. Zwei Platzverweise auf beiden Seiten prägten eine hektische Schlussphase.

Der Siebte Pannesheide (24 Punkte) unterlag dem Neunten Vaalserquartier (18). Oleg Enns entschied die Partie mit einem Doppelpack, ehe Mvuemba Chris Kitsisa per Handelfmeter verkürzte. Zwei Platzverweise in der Nachspielzeit überschatteten das Spiel.

Der Elfte Kellersberg (15 Punkte) musste sich dem Neunten St. Jöris (19) geschlagen geben. Alex Seferings traf doppelt für die Gäste, die nach einer zwischenzeitlichen Aufholjagd der Hausherren erneut davonzogen. St. Jöris verschafft sich damit Luft im unteren Tabellenbereich.

Im Kellerduell trennten sich der Abstiegskandidat DJK Arminia Eilendorf (11 Punkte) und Breinig II (18) unentschieden. Serhat Bozan traf früh für die Hausherren, Ben Kind glich noch vor der Pause aus. Beide Teams kommen im Kampf um den Klassenerhalt nur langsam voran.

Der Vorletzte Burtscheider TV (12 Punkte) verpasste gegen Rhenania Würselen/Euchen (19) den Heimsieg spät. Jonas Wolber drehte das frühe Tor von Christian Kreutzer mit einem Doppelpack, ehe David Paul Kaufung kurz vor Schluss ausglich. Beide Teams bleiben im unteren Tabellenmittelfeld gefangen.

Der Spitzenreiter Eilendorf II (37 Punkte) kassierte gegen den Sechsten Rott (25) eine überraschende Niederlage. Andrij Milosevic brachte die Gäste vor der Pause in Führung, Jassin Krott erhöhte unmittelbar nach Wiederanpfiff. Rott bestätigt damit seine starke Auswärtsform, Eilendorf muss die Tabellenführung teilen.