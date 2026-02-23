 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Rott schlägt den Spitzenreiter, Verlautenheide setzt Ausrufezeichen

Die Kreisliga A Aachen erlebt einen Spieltag mit Wendepunkten im Titelrennen, spektakulären Remis und wichtigen Siegen im Tabellenkeller.

von Tim Zimmer · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Julia Sahr

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
Sparkasse Aachen
Kreisliga A Aachen
SV Rott
Eilendorf
Freund
SV Eilendorf II

Während Rott dem bisherigen Spitzenreiter Eilendorf II die erste Heimniederlage zufügt, profitieren Vichttal II und Verlautenheide II. In der Breite bleibt die Liga eng, mehrere Mannschaften sammeln im Abstiegskampf wichtige Punkte.

Gestern, 11:00 Uhr
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh. II
FC Eschweiler 2020
FC Eschweiler 2020Eschweiler
2
1

Der Tabellenvierte Verlautenheide II (28 Punkte) drehte gegen den Dritten Eschweiler (33) einen frühen Rückstand. Mohamed Mazouje brachte die Gäste in Führung, ehe Kevin Wartenberg noch vor der Pause ausglich. Nach dem Seitenwechsel entschied René Hemforth die Partie per Handelfmeter zugunsten der Eintracht, die damit Anschluss an die Spitzengruppe hält.

Gestern, 11:00 Uhr
SC Berger Preuß
SC Berger PreußBerger Preuß
FC Stolberg
FC StolbergStolberg
3
3
Abpfiff

Der Tabellenzwölfte Berger Preuß (16 Punkte) trotzte dem Fünften Stolberg (26) in einem turbulenten Spiel einen Punkt ab. Mike Gebauer traf dreifach für die Gastgeber, Stolberg antwortete durch Sandro Heidenthal (2) und Luke Schümmer. Zwei Platzverweise auf beiden Seiten prägten eine hektische Schlussphase.

Gestern, 15:00 Uhr
Grenzwacht Pannesheide
Grenzwacht PannesheidePannesheide
FV Vaalserquartier
FV VaalserquartierVaalserq.
1
2
Abpfiff

Der Siebte Pannesheide (24 Punkte) unterlag dem Neunten Vaalserquartier (18). Oleg Enns entschied die Partie mit einem Doppelpack, ehe Mvuemba Chris Kitsisa per Handelfmeter verkürzte. Zwei Platzverweise in der Nachspielzeit überschatteten das Spiel.

Gestern, 15:30 Uhr
SC Kellersberg
SC KellersbergKellersberg
SV St. Jöris
SV St. JörisSt. Jöris
2
4
Abpfiff

Der Elfte Kellersberg (15 Punkte) musste sich dem Neunten St. Jöris (19) geschlagen geben. Alex Seferings traf doppelt für die Gäste, die nach einer zwischenzeitlichen Aufholjagd der Hausherren erneut davonzogen. St. Jöris verschafft sich damit Luft im unteren Tabellenbereich.

Gestern, 14:00 Uhr
DJK Arminia Eilendorf
DJK Arminia EilendorfEilendorf
SV Breinig
SV BreinigBreinig II
1
1
Abpfiff

Im Kellerduell trennten sich der Abstiegskandidat DJK Arminia Eilendorf (11 Punkte) und Breinig II (18) unentschieden. Serhat Bozan traf früh für die Hausherren, Ben Kind glich noch vor der Pause aus. Beide Teams kommen im Kampf um den Klassenerhalt nur langsam voran.

Gestern, 11:00 Uhr
Burtscheider TV
Burtscheider TVBurtscheid
Rhenania Würselen/Euchen
Rhenania Würselen/EuchenRhenania Würselen/Euchen
2
2
Abpfiff

Der Vorletzte Burtscheider TV (12 Punkte) verpasste gegen Rhenania Würselen/Euchen (19) den Heimsieg spät. Jonas Wolber drehte das frühe Tor von Christian Kreutzer mit einem Doppelpack, ehe David Paul Kaufung kurz vor Schluss ausglich. Beide Teams bleiben im unteren Tabellenmittelfeld gefangen.

Gestern, 11:00 Uhr
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf II
SV Rott
SV RottSV Rott
0
2
Abpfiff

Der Spitzenreiter Eilendorf II (37 Punkte) kassierte gegen den Sechsten Rott (25) eine überraschende Niederlage. Andrij Milosevic brachte die Gäste vor der Pause in Führung, Jassin Krott erhöhte unmittelbar nach Wiederanpfiff. Rott bestätigt damit seine starke Auswärtsform, Eilendorf muss die Tabellenführung teilen.

Do., 26.02.2026, 19:45 Uhr
FC Germania Freund
FC Germania FreundFreund
VfL Vichttal
VfL VichttalVfL Vichttal II
19:45live