Rott kommt gegen 1880 München unter die Räder – Peiting unterliegt knapp

Die Frauenteams des TSV Peiting und des TSV Rott verlieren zum Rückrundenstart. Peiting unterliegt knapp, Rott geht deutlich unter.
Für die beiden Frauen-Mannschaften aus der Region begann der Start in die Frühjahrsrunde jeweils mit einer Niederlage: Der TSV Peiting musste sich in der Bezirksliga Schwaben bei Tabellenführer SV Mering mit 1:2 geschlagen geben, der TSV Rott war gegen den in der Bezirksliga Oberbayern ebenfalls an Position eins rangierenden SV 1880 München beim 0:5 chancenlos.
Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Peitinger Frauen dem SV Mering die erste Niederlage in dieser Saison beibringen. Dann aber drehte der gastgebende Spitzenreiter die Partie binnen weniger Minuten noch zu seinen Gunsten. Mit einem Erfolg hätten die TSV-Kickerinnen noch einmal ins Titelrennen eingreifen können, nach dieser 1:2 (0:0)-Niederlage beträgt der Rückstand der Peitingerinnen, die weiterhin Rang drei belegen, auf Mering mittlerweile acht Zähler.
Nach torloser erster Hälfte gingen die Peitingerinnen kurz nach der Pause durch Vanessa Mulzer in Führung (49.). Dieses 1:0 hatte bis zur 74. Minute Bestand, als den Gastgeberinnen der Ausgleich gelang. Und nur wenige Minuten später mussten die TSV-Frauen auch noch das letztlich entscheidende 1:2 hinnehmen (79.).
Weiter geht es für die Peitinger Kickerinnen am kommenden Sonntag, 22. März, mit einem Heimspiel. Zu Gast ist die SG Dietmannsried/Untrasried/Probstried (11 Uhr). Im Hinspiel gab es keinen Sieger, die Kontrahenten trennten sich 2:2-Unentschieden.
Nichts zu melden hatten die Fußballerinnen des TSV Rott im ersten Spiel nach der Winterpause. Auf eigenem Platz mussten sich die Schützlinge von Coach Christoph Springer dem SV 1880 München mit 0:5 (0:3) geschlagen geben.
„Der Gegner war richtig gut“, räumte Springer nach dem Heimauftritt gegen den Tabellenführer ein. Wobei er auch etwas mit dem Spielverlauf haderte. „Die beiden ersten Tore waren stark abseitsverdächtig, das dritte haben wir uns praktisch selbst eingeschenkt“, berichtete Springer. Sein Team geriet schon kurz nach Beginn ins Hintertreffen (8.), bis zur Pause folgten zwei weitere Treffer der Münchnerinnen (20., 40.).
Spätestens nach dem 0:4 (56.) war die Partie gelaufen. In der Schlussphase wehrte Rotts Torhüterin Marisa Bienkowski noch einen Handelfmeter (88.) ab. Wenig später musste sie dennoch zum fünften Mal hinter sich greifen (90.).
Vor dem Gastspiel am Sonntag, 22. März, beim Tabellenzehnten TSV Gilching/Argelsried II sind die Rotterinnen auf Rang acht abgerutscht.