Rott kommt gegen 1880 München unter die Räder – Peiting unterliegt knapp Bezirksliga-Fußball von Roland Halmel · Heute, 10:24 Uhr · 0 Leser

Fußball; Saison 2026/26; Bezirksliga Oberbayern Frauen; Kathrin Wandt vom TSV Rott (im Roten Trikot) im Heimspiel gegen den SV 1880 München am 14. März 2026 – Foto: Roland Halmel

Die Frauenteams des TSV Peiting und des TSV Rott verlieren zum Rückrundenstart. Peiting unterliegt knapp, Rott geht deutlich unter.

Für die beiden Frauen-Mannschaften aus der Region begann der Start in die Frühjahrsrunde jeweils mit einer Niederlage: Der TSV Peiting musste sich in der Bezirksliga Schwaben bei Tabellenführer SV Mering mit 1:2 geschlagen geben, der TSV Rott war gegen den in der Bezirksliga Oberbayern ebenfalls an Position eins rangierenden SV 1880 München beim 0:5 chancenlos. TSV Peiting

Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Peitinger Frauen dem SV Mering die erste Niederlage in dieser Saison beibringen. Dann aber drehte der gastgebende Spitzenreiter die Partie binnen weniger Minuten noch zu seinen Gunsten. Mit einem Erfolg hätten die TSV-Kickerinnen noch einmal ins Titelrennen eingreifen können, nach dieser 1:2 (0:0)-Niederlage beträgt der Rückstand der Peitingerinnen, die weiterhin Rang drei belegen, auf Mering mittlerweile acht Zähler. Nach torloser erster Hälfte gingen die Peitingerinnen kurz nach der Pause durch Vanessa Mulzer in Führung (49.). Dieses 1:0 hatte bis zur 74. Minute Bestand, als den Gastgeberinnen der Ausgleich gelang. Und nur wenige Minuten später mussten die TSV-Frauen auch noch das letztlich entscheidende 1:2 hinnehmen (79.). Weiter geht es für die Peitinger Kickerinnen am kommenden Sonntag, 22. März, mit einem Heimspiel. Zu Gast ist die SG Dietmannsried/Untrasried/Probstried (11 Uhr). Im Hinspiel gab es keinen Sieger, die Kontrahenten trennten sich 2:2-Unentschieden. TSV Rott