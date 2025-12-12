Rott gegen Eschweiler im Fokus – Top-Teams vor Pflichtaufgaben

Der 15. Spieltag der Kreisliga A Aachen verspricht richtungsweisende Duelle im Aufstiegs- wie Abstiegskampf. Tabellenführer Eilendorf II trifft auf den wiedererstarkten FC Stolberg, während Verfolger Vichttal II beim Burtscheider TV klar favorisiert ist. Das Topspiel des Wochenendes steigt in Rott – und wird erstmals live im Radio übertragen.

Der Tabellenzweite Vichttal II gastiert beim Vorletzten und geht als klarer Favorit in die Begegnung. Während Vichttal weiter ungeschlagen bleibt, kämpft Burtscheid mit elf Punkten um den Anschluss ans Mittelfeld. Ein Punktverlust des VfL gilt trotz Auswärtsspiel als unwahrscheinlich.

Der Aufsteiger Germania Freund (9 Punkte) steht gegen den Tabellenvierten Verlautenheide II vor einer hohen Hürde. Die Gäste haben sich nach einem unruhigen Saisonbeginn stabilisiert und reisen mit 48 erzielten Toren an. Freund braucht einen außergewöhnlichen Tag, um zählbare Chancen zu haben.

Im unteren Tabellendrittel erwartet Kellersberg (15 Punkte) eine richtungsweisende Begegnung mit Breinig II (14 Punkte). Beide Teams stehen unter Druck, den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren. Ein defensiv geprägtes Spiel mit wenigen klaren Torchancen ist wahrscheinlich.

Der Tabellenfünfzehnte Arminia steht nach zuletzt schweren Wochen unter Zugzwang und trifft mit Rhenania auf einen direkten Konkurrenten (15 Punkte). Für beide Teams ist die Partie von hoher Bedeutung im Kampf gegen die Abstiegsplätze. Rhenania zeigte zuletzt offensive Verbesserungen, bleibt jedoch defensiv anfällig.

Mit Pannesheide (21 Punkte) und St. Jöris (16 Punkte) treffen zwei Teams aufeinander, die nach Brustlösern in den Vorspielen nun weitere Punkte Richtung Tabellenmitte sammeln möchten. Grenzwacht überzeugt durch defensive Stabilität, während St. Jöris häufig über das Umschaltspiel kommt. Die Tagesform dürfte entscheidend sein.

Im direkten Duell zweier Teams aus dem unteren Mittelfeld kann Berger Preuß (12 Punkte) mit einem Sieg an Vaalserquartier (15 Punkte) heranrücken. Beide Mannschaften überzeugten zuletzt durch stabile Defensivleistungen, ließen offensiv aber Konstanz vermissen. Das Ergebnis dürfte entsprechend eng ausfallen.

So., 14.12.2025, 11:00 Uhr SV Eilendorf SV Eilendorf II FC Stolberg Stolberg 11:00 PUSH

Der Tabellenführer empfängt den Sechsten Stolberg, der zuletzt zwei Siege in Serie einfahren konnte. Eilendorf II geht mit beeindruckenden 50 Saisontreffern in die Partie und hat vor heimischem Publikum bislang kaum Schwächen gezeigt. Stolberg dürfte Eilendorf mehr fordern als viele Gegner zuvor, bleibt aber Außenseiter.

So., 14.12.2025, 11:00 Uhr SV Rott SV Rott FC Eschweiler 2020 Eschweiler 11:00 live PUSH