Rotosson Kanu verstärkt den ETB SW Essen

Rotosson Kanu sagt über seinen Wechsel zu den Schwarz-Weißen: „Ich habe in der Niederrheinliga abgeliefert und deshalb ein Angebot vom ETB erhalten. Als Karl Weiß sich bei mir gemeldet hat, hatte ich ein gutes Gefühl und mir war sehr schnell klar, dass ich zu den Schwarz-Weißen gehen werde. Der Wechsel zum ETB ist ein Segen für mich. Ich komme nicht nach Essen, um hier nur mitzuspielen. Ich komme hierhin, um mein Leben auf dem Platz zu lassen. Ich werde jede Minute alles für den Verein, das Team und den Aufstieg tun. Denn das ist mein großes Ziel: Mit dem ETB nächste Saison hochzugehen. Und ich glaube fest daran – mit Disziplin, Glaube und purer Mentalität, denn mein persönliches Motto lautet: TTM – That’s The Mentality.“

Der 18-Jährige spielt am liebsten auf dem Rechtsflügel und im Sturm: „Da, wo Tempo, Technik und Tore gefragt sind.“ Vor seinem Wechsel nach Unterrath spielte er für den SC St. Tönis in der Niederrheinliga. Im Sommer wird er voraussichtlich eine Ausbildung zum Bankkaufmann beginnen.

„Roto Kanu ist auch wieder ein ganz spannender Spieler, bei dem wir sagen: Ja, das ist jemand, der uns in den nächsten Monaten sehr helfen wird. Auch wenn manche Transfers für Außenstehende nicht immer ganz nachvollziehbar sind, ist Roto für uns auch ein Top-Transfer. Er bildet genau das ab, was wir auch schon in vielen Statements gesagt haben, und wir glauben, dass er seine Einsätze bekommt und positiv überraschen wird. Er nimmt einiges auf sich und ist ein guter Junge mit einem unglaublichen Tempo. Seine Einstellung ist sehr gut und er hat einen starken Willen, der sehr bemerkenswert ist. Roto hat auch im Probetraining alles dafür getan, um zu überzeugen. Er wollte sehr gerne zu uns und wir freuen uns total auf ihn“, lobt der ETB-Vorstandsvorsitzende Karl Weiß seinen jungen Neuzugang.