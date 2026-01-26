 2026-01-20T07:14:11.657Z

Transfers

Rotkreuz verstärkt sich weiter - erneut viele Wechsel in Emmenbrücke

Winter-Transferübersicht: 2. Liga interregional, Gruppe 4

2. Liga inter, Gr. 4
FC Rotkreuz
Emmenbrücke
SC Cham II
SC Emmen

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Interregio-Gruppe 4 werden laufend aktualisiert.

Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.

AS Castello
Trainer: Gioele Croci Torti, Davide Kleimann
Zugänge: Leonardo Bonsi (FC Locarno), Emin Karabasic (FC Morbio), Luigi Di Lauro (AS Novazzano)
Abgänge: Andrea Gygax (FC Ceresio), Joco Stojanovic (FC Collina d'Oro), Samuele Lago (FC Mendrisio)

FC Emmenbrücke
Trainer: André Grüter
Zugänge: Richard Nikaj (FC Schötz), Messanh Aimé Hunlede (SC Buochs), Lorin Mirashi (FC Perlen-Buchrain), Florant Veseli (SC Emmen)
Abgänge: Fabio Ehrat (Zug 94 II), Shayan Maroufi (FC Suhr), Simone Mekonen (FC Suhr)

FC Gambarogno
Trainer: Tazio Peschera
Zugänge:
Abgänge: Angelo Fetta (FC Riviera)

FC Härkingen
Trainer: Ogulcan Karakoyun
Zugänge:
Abgänge:

FC Hergiswil
Trainer: Bryan Würsch
Zugänge:
Abgänge:

FC Ibach
Trainer: Boris Jevremovic
Zugänge:
Abgänge:

FC Klingnau
Trainer: Brahim Maloki
Zugänge: Nikola Maksimovic (FC Rotkreuz)
Abgänge: Muhammed Musab Aydin (SV Schaffhausen)

FC Locarno
Trainer: Matteo Morandi
Zugänge: Simone Riccio (FC Lugano II), Leon Ramadani (Ausland)
Abgänge: Mirko Ritzer (FC Ascona), Leonardo Bonsi (AS Castello)

FC Malcantone
Trainer: Omer Copelli
Zugänge: Thomas Candeloro (AS Coldrerio)
Abgänge: Marcial Onix Marongiu (Italien)

FC Rothrist
Trainer: Milos Lazarevic
Zugänge:
Abgänge:

FC Rotkreuz
Trainer: Roland Schwegler
Zugänge: Nathan Kisisa Kahumba (FC Bulle), Bujar Lika (zuletzt FC Schaffhausen), Elvedin Causi (Zug 94)
Abgänge: Mohamed-Salah Chaibi (?), Philipp Thomas Jauch (?), Nikola Maksimovic (FC Klingnau)

FC Sursee
Trainer: Sascha Imholz
Zugänge:
Abgänge:

SC Cham II
Trainer: Elvis Velic
Zugänge:
Abgänge:

SC Emmen
Trainer: Sandro Marini
Zugänge:
Abgänge: Florant Veseli (FC Emmenbrücke)

