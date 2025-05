Rothwestens Fels in der Brandung bleibt

Der TSV Rothwesten kann auch in der kommenden Saison auf seinen Abwehrchef zählen: Christian Haldorn, im Verein liebevoll „Haldonis“ genannt, hat seine Zusage für die Spielzeit 2025/26 gegeben. Der bald 41-Jährige ist nicht nur aufgrund seiner über 250 Einsätze eine Identifikationsfigur, sondern bleibt auch sportlich ein zentraler Stabilitätsfaktor.

Trotz seines Alters überzeugt der Routinier weiterhin mit bemerkenswerter Fitness und Spielintelligenz – seine Präsenz in der Defensive sowie seine Erfahrung machen ihn zum idealen Mentor für die vielen jungen Spieler im Rothwestener Kader. Besonders in der laufenden Rückrunde war Haldorn einer der Garanten für den Aufschwung im Abstiegskampf.

Nach der kürzlichen Verlängerung von Spielmacher David Kunz, der im Winter vom TSV Wolfsanger kam und im Zentrum kreative Impulse setzt, hat der TSV damit zwei Schlüsselspieler an Bord. Neben Haldorn und Kunz bleiben auch Robin Haase und Dylan Demirsoy, was den Rothwestener Kader frühzeitig in wichtige Positionen absichert.