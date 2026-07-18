Rothwesten schlägt nochmal zu – Max Schreier verstärkt die Defensive

Der TSV Rothwesten kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vermelden: Max Schreier schließt sich unserem Team an und wird künftig unsere Abwehr verstärken.

Nach einer einjährigen Fußballpause, die Max aus beruflichen Gründen eingelegt hatte, greift er nun wieder an und hat sich für den TSV Rothwesten entschieden. Mit seiner defensiven Qualität, seiner Ruhe am Ball und seiner Erfahrung wird er unserer Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen.

Wir freuen uns sehr, dass Max den Weg nach Rothwesten gefunden hat und sind überzeugt, dass er sportlich wie menschlich hervorragend in unser Team passt.