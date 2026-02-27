Rothwesten gegen die Heimschwäche – erobert Rengershausen Platz eins?

Holzhausen steht im Abstiegskampf unter Zugzwang und hat den Klassenerhalt als klare Leitlinie ausgegeben. Rengershausen ist punktgleich mit Spitzenreiter Sandershausen und will im Titelrennen keinen Umweg gehen – die Zahlen unterstreichen das: 75 Tore nach 18 Spielen sind Liga-Bestwert. Zudem hat der TuSpo im Winter personell nachgelegt (Kevin Kutzner von TSV Mengsberg, Marco Dawid von CSC 03 Kassel), während Holzhausen mit einem Heimerfolg dringend Abstand nach unten schaffen möchte.

Hertingshausen und Kaufungen sind nahezu Tabellennachbarn – entsprechend viel steckt in diesem Duell. Die Gastgeber waren vor der Winterpause eines der formstärksten Teams der Liga und könnten sich mit einem weiteren Erfolg im Mittelfeld festsetzen. Ein Sieg würde Kaufungen näher an Hertingshausen heranbringen – und weil unten gleich mehrere Teams eng beieinanderstehen, ist jeder Punktgewinn in dieser Zone doppelt wertvoll.





Luft nach unten oder Schritt nach oben?