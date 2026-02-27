Rothwesten gegen die Heimschwäche – erobert Rengershausen Platz eins?

Vier Partien werden am Samstag und Sonntag in der Gruppenliga Kassel 2 nachgeholt – und sie haben es in sich: oben geht es für FC Bosporus Kassel und vor allem TuSpo Rengershausen um wichtige Punkte, unten zählt für SG Hombressen/Udenhausen und TSV Holzhausen/Reinhardswald jeder Zähler im Abstiegskampf. Dazu liefern sich TSV Hertingshausen und SV Kaufungen am Sonntag ein direktes Duell im unteren Mittelfeld, während Eintracht Baunatal beim TSV Rothwesten gefordert ist.
Schwere Aufgabe zum Start
Für SG HU ist es ein Schlüsselspiel, weil der Abstand zum Tabellenkeller bei fünf möglichen Abstiegsplätzen keine Sicherheitszone kennt. Bosporus kann mit einem Auswärtssieg den Kontakt zur Spitzengruppe halten und auf Lohfelden und Grebenstein aufschließen. In der Tabelle liegen zwischen beiden Teams 18 Punkte – Hombressen/Udenhausen braucht daher vor allem Zählbares, um nicht weiter unter Druck zu geraten.
Rengershausen im Titelmodus?
Holzhausen steht im Abstiegskampf unter Zugzwang und hat den Klassenerhalt als klare Leitlinie ausgegeben. Rengershausen ist punktgleich mit Spitzenreiter Sandershausen und will im Titelrennen keinen Umweg gehen – die Zahlen unterstreichen das: 75 Tore nach 18 Spielen sind Liga-Bestwert. Zudem hat der TuSpo im Winter personell nachgelegt (Kevin Kutzner von TSV Mengsberg, Marco Dawid von CSC 03 Kassel), während Holzhausen mit einem Heimerfolg dringend Abstand nach unten schaffen möchte.
Duell mit Gewicht
Hertingshausen und Kaufungen sind nahezu Tabellennachbarn – entsprechend viel steckt in diesem Duell. Die Gastgeber waren vor der Winterpause eines der formstärksten Teams der Liga und könnten sich mit einem weiteren Erfolg im Mittelfeld festsetzen. Ein Sieg würde Kaufungen näher an Hertingshausen heranbringen – und weil unten gleich mehrere Teams eng beieinanderstehen, ist jeder Punktgewinn in dieser Zone doppelt wertvoll.
Luft nach unten oder Schritt nach oben?
Der TSV Rothwesten gehört zu den schlechtesten Heimteams der Liga, will aber zuhause einen Schritt raus aus der Gefahrenzone machen und die Teams hinter sich auf Distanz halten. Die Großenritter können mit einem Dreier im Mittelfeld Boden gutmachen und sich weiter von den Abstiegsrängen absetzen. Für beide ist es ein klassisches „Punkte-Polster“-Spiel: Wer gewinnt, verschafft sich Luft – wer verliert, bleibt in der Tabellenmitte schnell wieder im Sog nach unten.