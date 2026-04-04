 2026-04-03T19:57:16.526Z

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Rothwesten erneut siegreich – Grebenstein stoppt WBO

Nachholspiele der Gruppenliga Kassel 2

von Jan Gundlach · 04.04.2026, 19:45 Uhr · 0 Leser

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Gruppenliga Kassel 2
TusPo Greben
Wettesingen/
Rothwesten
Espenau

Die Nachholspiele an Ostersamstag haben in der Gruppenliga Kassel 2 vor allem im unteren Tabellendrittel Spuren hinterlassen. TSV Rothwesten gewann das direkte Duell mit TSV Holzhausen/Reinhardswald und verschaffte sich damit Luft, während VfL Wanfried im Kellerduell gegen SV Espenau einen Pflichtsieg verpasste. Oben hielt TuSpo Grebenstein mit dem 3:0 gegen SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen den Anschluss an die Spitzengruppe und liegt nun bei 46 Punkten auf Rang drei.

Erneut kein Sieger

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
VfL Wanfried
VfL WanfriedVfL Wanfried
SV Espenau
SV EspenauEspenau
1
1
Abpfiff

Im Werrastadion kam der VfL Wanfried gegen Schlusslicht Espenau nur zu einem 1:1 – ein Ergebnis, das im Tabellenkeller keinem wirklich hilft. Wanfried war zunächst die aktivere Mannschaft, hatte durch Dumitru Farcas, einen Pfostentreffer und ein aberkanntes Kopfballtor von Sebastian Zeuch mehrere gute Szenen, ehe Leonardo Heinrich kurz vor der Pause zum verdienten 1:0 abstaubte. Nach dem Seitenwechsel wurde Espenau stärker, und der Ausgleich durch Marco Scheibe in der 65. Minute ging in dieser Phase durchaus in Ordnung.

Mehr zum Spiel hier.

Überzahl genutzt

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Rothwesten
TSV RothwestenRothwesten
TSV Holzhausen/Reinhardswald
TSV Holzhausen/ReinhardswaldTSV Holzh./R
3
2
Abpfiff

Der TSV Rothwesten hat sich im Abstiegskampf ein wichtiges Polster verschafft. Beim 3:2 gegen TSV Holzhausen/Reinhardswald gerieten die Gastgeber nach Treffern von Erik Schindewolf und Linus Schäfer zunächst sogar in Rückstand, nachdem Dylan Demirsoy früh vorgelegt hatte. Die Rote Karte gegen Holzhausens Christian Horn kurz vor der Pause erwies sich dann als Wendepunkt: Rothwesten nutzte die Überzahl nach dem Seitenwechsel durch den zweiten Treffer von Demirsoy und das Siegtor von Andrej Cheberenchuk konsequent aus.

Lauf gestoppt

Sa., 04.04.2026, 15:30 Uhr
TuSpo 1900 Grebenstein
TuSpo 1900 GrebensteinTusPo Greben
SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen
SG Wettesingen/Breuna/OberlistingenWettesingen/
3
0
Abpfiff

TuSpo Grebenstein hat seine Favoritenrolle gegen die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen bestätigt und mit dem 3:0 den dritten Platz gefestigt. Marvin Schmidt brachte die Gastgeber in Führung, anschließend entschied Manuel Frey die Partie mit einem verwandelten Foulelfmeter und einem weiteren Treffer praktisch allein. Für Wettesingen ist die Niederlage ein Dämpfer nach den jüngsten Überraschungssiegen gegen Wolfsanger und Bosporus, während Grebenstein weiter Druck auf die oberen Plätze ausübt.