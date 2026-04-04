Rothwesten erneut siegreich – Grebenstein stoppt WBO

Im Werrastadion kam der VfL Wanfried gegen Schlusslicht Espenau nur zu einem 1:1 – ein Ergebnis, das im Tabellenkeller keinem wirklich hilft. Wanfried war zunächst die aktivere Mannschaft, hatte durch Dumitru Farcas, einen Pfostentreffer und ein aberkanntes Kopfballtor von Sebastian Zeuch mehrere gute Szenen, ehe Leonardo Heinrich kurz vor der Pause zum verdienten 1:0 abstaubte. Nach dem Seitenwechsel wurde Espenau stärker, und der Ausgleich durch Marco Scheibe in der 65. Minute ging in dieser Phase durchaus in Ordnung.

Mehr zum Spiel hier.