Roth/Simmersbach springt auf Platz zwei

Dillenburg. Die SG Roth/Simmersbach springt in der Tabelle der Fußball-A-Liga Dillenburg durch einen 5:1-Heimsieg gegen Dietzhölztal auf Rang zwei. Auch der SV Herborn (2:2 gegen SV Eisemroth) lässt den VfL Fellerdilln vorerst hinter sich, der allerdings erst Dienstag beim TSV Eibach spielt. Im Tabellenkeller holt die SSG Breitscheid beim 5:1 gegen die SG Aartal einen wichtigen Dreier. Außerdem gewann am Sonntag die SG Sinn/Hörbach bei der Reserve des SSV Frohnhausen mit 2:1. Verlegt wurde die Partie der SG Eschenburg II auf Wunsch der Gäste des FC Niederroßbach, die Personalprobleme hatten. Beide Clubs haben sich bereits auf den Nachholtermin am 21. Februar 2026 geeinigt. Bereits am Donnerstag setzte sich Tabellenführer SG Obere Dill gegen den TuS Driedorf mit 3:1 (1:1) durch, und der FC Merkenbach holte nach einem 0:2-Rückstand gegen den TSV Ballersbach noch ein 2:2.