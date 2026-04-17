Rothosen wollen Revanche – Baunatal nach Lizenz-Entscheidung gefordert

– Foto: Stefan Tschersich

Der 28. Spieltag hält für Nordhessen wieder drei sehr unterschiedliche Aufgaben bereit: KSV Baunatal empfangen mit Darmstadt II einen Gegner aus der Gefahrenzone, CSC 03 Kassel reist mit offener Rechnung nach Pohlheim, und SV Weidenhausen bekommt mit dem FC Gießen eines der formstärksten Teams der Liga vorgesetzt.

Morgen, 14:00 Uhr SV Weidenhausen SV Weidenhausen FC Gießen FC Gießen 14:00 PUSH

Für die Adler ist die Lage eindeutig: Gegen den Tabellendritten geht Weidenhausen als Außenseiter in die Partie. Der FC Gießen kommt mit 47 Punkten und einer starken Serie ins Meißnervorland; das Team von Michael Fink ließ seit der Winterpause nur beim 1:1 beim CSC 03 Kassel Punkte liegen und gewann die übrigen Spiele überwiegend souverän. Das Hinspiel verlor Weidenhausen zwar 2:4, führte zur Pause aber 2:1 – ein Detail, das trotz des schmalen Kaders zumindest Mut machen kann. Für den SVA wird entscheidend sein, wie lange er das Spiel eng hält. Gegen Eddersheim und Walldorf waren frühe Rückstände zuletzt ein Problem, gegen Gießen wird Weidenhausen einen ähnlich konzentrierten Heimauftritt brauchen wie beim Sieg gegen Darmstadt II.

Baunis sollen Heimschwäche ablegen

Sportlich ist die Lage für Baunatal geklärt: Der KSV hat die Unterlagen für einen möglichen Regionalliga-Aufstieg nicht eingereicht und wird also in der kommenden Saison sicher in der Hessenliga spielen. Die Ausgangslage spricht klar für die Baunis. Darmstadt II ist Letzter der Rückrundentabelle und steckt tief im Abstiegskampf, während Baunatal nach dem 6:2 in Friedberg mit Rückenwind kommt. Dazu haben mehrere Stammkräfte wie Lukas Berger, Egli Milloshaj, Dominik Schneider, Paul Kohlstädt, Erik Hindemith und Serkan Karakoc bereits für die kommende Saison zugesagt. Im Parkstadion wird deshalb wenig anderes als ein Heimsieg als zufriedenstellend gelten. Rothosen mit Rechnung aus dem Hinspiel