Rothosen vor schwerem Heimspiel – Derby fällt aus

Torwarttrainer erneut gefragt

Der Aufsteiger CSC 03 Kassel empfängt Stadtallendorf, das mit 19 Punkten im Mittelfeld der Tabelle steht. CSC-Coach Lothar Alexi muss weiterhin auf seine verletzten Torhüter Lukas Rudolph und Joshua Wanduch verzichten, sodass Torwarttrainer Alexander Bartuli zwischen den Pfosten steht. Nach unglücklichen Niederlagen gegen Hummetroth und Eddersheim bietet sich den Rothosen die Chance, die zuletzt verbesserte Trefferquote in Punkte umzuwandeln.

Nordhessenderby abgesagt