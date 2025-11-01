Rothosen vor schwerem Heimspiel – Derby fällt aus

Am kommenden Wochenende steht in der Hessenliga erneut nordhessischer Fußball im Fokus: CSC 03 Kassel geht gegen Stadtallendorf auf Punktejagd, während das Derby zwischen KSV Baunatal und SV Weidenhausen ausfällt.
Der Aufsteiger CSC 03 Kassel empfängt Stadtallendorf, das mit 19 Punkten im Mittelfeld der Tabelle steht. CSC-Coach Lothar Alexi muss weiterhin auf seine verletzten Torhüter Lukas Rudolph und Joshua Wanduch verzichten, sodass Torwarttrainer Alexander Bartuli zwischen den Pfosten steht. Nach unglücklichen Niederlagen gegen Hummetroth und Eddersheim bietet sich den Rothosen die Chance, die zuletzt verbesserte Trefferquote in Punkte umzuwandeln.
Nordhessenderby abgesagt
Das für heute angesetzte Duell im Parkstadion kann nicht stattfinden: Aufgrund der Sperrung des Spielfelds wurde das Nordhessenderby kurzfristig abgesagt. Ein Nachholtermin steht derzeit noch nicht fest.