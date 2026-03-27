Rothosen vor Kellerduell – Jubiläum im Parkstadion?

Der 25. Spieltag hält für Nordhessen ein Flutlicht-Highlight in Baunatal, ein heikles Kellerduell für den CSC und eine wichtige Heimaufgabe für Weidenhausen bereit. KSV Baunatal empfängt am Freitagabend Tabellenführer Eintracht Frankfurt II, CSC 03 Kassel tritt tags darauf beim Schlusslicht Hanau 93 an und SV Weidenhausen hoffen gegen Darmstadt II auf den zweiten Heimsieg der Saison.
Jubiläum in Aussicht
Für die Baunis ist das Heimspiel gegen den Primus sportlich wie emotional besonders aufgeladen: Kapitän Daniel Borgardt steht vor seinem 400. Ligaspiel für den KSV. Die Aufgabe könnte kaum größer sein, denn Frankfurt II reist als Tabellenführer in Topform an, Baunatal hat sich mit dem 1:0 in Hummetroth zuletzt weiter gefestigt. Für den KSV ist es damit die Chance, gegen das stärkste Team der Liga ein weiteres Ausrufezeichen zu setzen – für Borgardt wäre ein Punktgewinn oder gar mehr die passende Begleitmusik zu seinem Jubiläum.
Pflichtaufgabe beim Schlusslicht
Für die Rothosen ist die Partie beim Tabellenletzten eines dieser Spiele, in denen die Tabelle zwar eine klare Sprache spricht, aber keine Sicherheit gibt. Hanau 93 steht mit 9 Punkten am Ende, der CSC liegt mit 25 Zählern auf Rang 16 – und genau deshalb hat das Duell im Abstiegskampf besonderes Gewicht. Hanau hat im neuen Jahr mit einem 1:0 gegen Marburg, einem 1:1 gegen Fernwald und einer knappen 1:2-Niederlage in Hünfeld Ergebnisse geliefert, die gegen Leichtsinn sprechen. Der CSC selbst hat nach der Winterpause fünf Punkte aus vier Spielen geholt und zuletzt beim 1:1 gegen Gießen Stabilität gezeigt – nun muss daraus gegen einen direkten Konkurrenten möglichst mehr als nur ein Achtungserfolg werden.
Nächster Heimsieg in Sicht?
Für die Adler ist das Heimspiel gegen Darmstadt II eine der greifbareren Gelegenheiten im Saisonendspurt. Weidenhausen bleibt mit 13 Punkten Vorletzter, der Gegner aus Darmstadt steht mit 26 Zählern auf Rang 14 – die Lücke ist da, aber sie ist noch nicht uneinholbar. Dass der Gegner schlagbar ist, zeigt auch der Blick zurück: Im Mai 2025 gewann Weidenhausen daheim gegen die Lilien-U21 mit 2:1, damals vor großer Kulisse und nach einem der stärksten Heimauftritte der Saison. Nun setzen die Adler wieder auf das eigene Umfeld, auf kampfbetonte Bedingungen und darauf, dass sich die ordentlichen Heimleistungen gegen Hanau und Frankfurt diesmal auch in Punkten auszahlen.