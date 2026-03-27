Rothosen vor Kellerduell – Jubiläum im Parkstadion?

Für die Rothosen ist die Partie beim Tabellenletzten eines dieser Spiele, in denen die Tabelle zwar eine klare Sprache spricht, aber keine Sicherheit gibt. Hanau 93 steht mit 9 Punkten am Ende, der CSC liegt mit 25 Zählern auf Rang 16 – und genau deshalb hat das Duell im Abstiegskampf besonderes Gewicht. Hanau hat im neuen Jahr mit einem 1:0 gegen Marburg, einem 1:1 gegen Fernwald und einer knappen 1:2-Niederlage in Hünfeld Ergebnisse geliefert, die gegen Leichtsinn sprechen. Der CSC selbst hat nach der Winterpause fünf Punkte aus vier Spielen geholt und zuletzt beim 1:1 gegen Gießen Stabilität gezeigt – nun muss daraus gegen einen direkten Konkurrenten möglichst mehr als nur ein Achtungserfolg werden.