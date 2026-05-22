Rothosen vor dem nächsten Schritt – Weidenhausen sagt zuhause Tschüss

Für die Adler wird der Freitagabend mehr als nur ein Derby. Beim letzten Heimspiel in der Hessenliga rollt in der Pacomarena vorerst ein letztes Mal der Ball in Hessens höchster Amateurliga. Nach vielen prägenden Momenten in den vergangenen vier Jahren bleibt vor allem in Erinnerung, dass die Heimstärke lange das Fundament für den Klassenerhalt war. Auch diesmal soll der Heimcharakter noch einmal sichtbar werden. Weidenhausen will gegen den KSV den fünften Heimsieg des Jahres holen, obwohl die Gäste als Tabellenfünfter und Sieger des Hinspiels mit klar besseren Voraussetzungen anreisen. Für Baunatal ist das Derby sportlich weniger aufgeladen als für den Gastgeber, aber nicht bedeutungslos: Nach dem wilden 4:3 gegen Waldgirmes geht es darum, die Saison in der Spitzengruppe zu stabilisieren.