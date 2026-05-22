Rothosen vor dem nächsten Schritt – Weidenhausen sagt zuhause Tschüss

Zwei Spieltage vor Schluss sind die Rollen aus nordhessischer Sicht klar verteilt: Der CSC 03 Kassel kann in Stadtallendorf einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen, während sich der SV Weidenhausen mit einem letzten Heimspiel im Derby gegen den KSV Baunatal von der Hessenliga verabschiedet.
Letzter Heimauftritt auf Hessenliga-Bühne
Für die Adler wird der Freitagabend mehr als nur ein Derby. Beim letzten Heimspiel in der Hessenliga rollt in der Pacomarena vorerst ein letztes Mal der Ball in Hessens höchster Amateurliga. Nach vielen prägenden Momenten in den vergangenen vier Jahren bleibt vor allem in Erinnerung, dass die Heimstärke lange das Fundament für den Klassenerhalt war. Auch diesmal soll der Heimcharakter noch einmal sichtbar werden. Weidenhausen will gegen den KSV den fünften Heimsieg des Jahres holen, obwohl die Gäste als Tabellenfünfter und Sieger des Hinspiels mit klar besseren Voraussetzungen anreisen. Für Baunatal ist das Derby sportlich weniger aufgeladen als für den Gastgeber, aber nicht bedeutungslos: Nach dem wilden 4:3 gegen Waldgirmes geht es darum, die Saison in der Spitzengruppe zu stabilisieren.
Federn lassen verboten
Für die Rothosen beginnt nun die entscheidende Schlussphase. Vor dem Auswärtsspiel beim Tabellendritten Stadtallendorf ist die Lage im Tabellenkeller extrem eng: Der CSC steht punktgleich mit Darmstadt II und VfB Marburg bei 39 Punkten, aktuell reicht das zu Rang 15 und damit nur zum Relegationsplatz. Gleichzeitig hat Kassel nach dem 4:2 in Hummetroth den direkten Abstieg bereits sicher vermieden und sich die Chance erarbeitet, den Klassenerhalt in den letzten beiden Partien selbst klarzumachen. Die Aufgabe in Stadtallendorf ist allerdings alles andere als einfach. Der Gegner spielt eine überragende Rückrunde und hat acht der vergangenen neun Ligaspiele gewonnen. Hinzu kommt, dass beim CSC personelle Fragezeichen bestehen: Kevin Nennhuber droht mit Adduktorenproblemen auszufallen, auch Lucas Altmann steht wohl nicht zur Verfügung.