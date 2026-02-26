Rothosen setzten auf den Kern

– Foto: Sascha Wolff

Der CSC 03 Kassel treibt seine Personalplanungen für die Saison 2026/27 weiter voran und kann dabei die nächste wichtige Zusage vermelden: Elias Liesche-Prieto trägt auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der „Rothosen“. Der 22-Jährige, der mit Dynamik und hoher Intensität zu den auffälligsten Akteuren im Kader zählt, bleibt damit ein weiterer Baustein im Gerüst des abstiegsbedrohten Hessenligisten.

In einer Mitteilung hebt der Verein vor allem Liesche-Prietos Mentalität und Einsatzwillen hervor – Qualitäten, die in der aktuellen Lage gefragt sind. Die Verlängerung ist zugleich ein Signal, dass der CSC 03 die Weichen unabhängig von der Ligazugehörigkeit stellen will und in der Kaderstruktur auf Verlässlichkeit setzt.

Liesche-Prieto reiht sich damit in eine Serie an Zusagen ein: Zuvor hatten bereits Nils Stendera, Mate Mustapic und Toni Lecke ihre Verträge für 2026/27 verlängert. Während diese Personalien die Breite und Stabilität im Zentrum stärken, unterstreicht die Bindung von Liesche-Prieto vor allem die Linie, leistungsfähige und entwicklungsfähige Spieler im Verein zu halten.