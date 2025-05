Rothosen lassen keine Zweifel aufkommen

– Foto: Angelo Wiesner

Mit einem eindrucksvollen 6:1 (2:0)-Auswärtssieg beim FSV Dörnberg hat Tabellenführer CSC 03 Kassel am Mittwochabend ein weiteres Ausrufezeichen im Titelrennen der Verbandsliga Nord gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Lothar Alexi zeigte sich vor 330 Zuschauern im Bergstadion in Torlaune und könnte bereits am Wochenende den Aufstieg feiern – vorausgesetzt Verfolger Bad Soden lässt Punkte liegen.

Von Beginn an trat der Spitzenreiter dominant auf und belohnte sich in der 14. Minute: Nach einem Klärungsversuch von Lotzgeselle schaltete Jon Mogge am schnellsten, spritzte dazwischen, lief alleine aufs Tor zu und vollendete souverän ins rechte Eck. Auch beim 2:0 war Dörnbergs Defensive nicht auf der Höhe. Einen eigentlich geklärten Standard legte der CSC clever zurück auf Alban Meha, der aus spitzem Winkel abschloss – Dörnbergs Keeper Persch sah dabei nicht glücklich aus (36.). Die Gastgeber hatten kurz vor der Pause ihre beste Gelegenheit, doch insgesamt kontrollierte der CSC die Partie bis dahin fast nach Belieben.