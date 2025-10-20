Rothosen gewinnen Nordhessenderby – Verletzungen im Fokus

Der CSC 03 Kassel hat das Nordhessenderby beim SV Weidenhausen mit 4:2 (2:0) gewonnen und damit Rang 15 gefestigt. Die Gäste führten nach Treffern von Elias Liesche-Prieto (35.) und Jon Mogge (45.) zur Pause, ehe Mate Mustapic (56.) auf 3:0 erhöhte. Nach Verletzungen von Torhüter Vadym Patkevych und Weidenhausens Jannik Weingarten musste der 42-Jährige CSC-Torwarttrainer Alexander Bartuli zwischen die Pfosten. Zwar verkürzten Jan Gerbig (68.) und Henrik Renke (75.) für den Tabellen-17., doch Mogge stellte mit seinem zweiten Treffer (73.) den verdienten Auswärtssieg sicher.

Der KSV Baunatal bleibt nach dem 1:1 (1:1) gegen den Hanauer SC auch im achten Heimspiel saisonübergreifend ungeschlagen und rangiert mit 21 Punkten auf Platz sechs. Egli Milloshaj brachte die VW-Städter früh in Führung (11.), ehe Mert Sinan Pekesen (38.) für Hanau ausglich. Nach starker Anfangsphase verlor der KSV zunehmend den Faden und wirkte im zweiten Durchgang müde, rettete den Punkt aber dank mehrerer starker Paraden von Lukas Berger. Überschattet wurde die Partie von mehreren Verletzungen, unter anderem von Kapitän Daniel Borgardt und dem Hanauer Ali Kazimi, der mit Armbruch ins Krankenhaus musste.