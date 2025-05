Rothosen feiern Meisterschaft – Sandershausen setzt Ausrufezeichen

Lange Zeit sah die SG Klei/Hun/Doh wie der sichere Sieger aus, doch Barockstadt II drehte in der Schlussphase auf und erkämpfte ein 2:2-Unentschieden. Johannes Jank traf doppelt für die Gastgeber, ehe Müller und Seuring in den letzten Minuten ausglichen. Der Punktgewinn sichert der U23 der SGB vorerst Rang vier.

Eiterfeld verpasst Belohnung trotz Chancenflut

Mit einem beeindruckenden Auswärtssieg bei der SG Aulatal hat der SV Buchonia Flieden einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Verbandsliga Nord gelandet. Homan Halimi glänzte mit drei Treffern in einer Partie, die nach vier eiskalt genutzten Abschlüssen bereits nach gut einer halben Stunde entschieden war. Aulatal beendete die Begegnung nach zwei Platzverweisen zu neunt, Torwart Benedikt Saul verhinderte mit einem parierten Strafstoß Schlimmeres – musste aber auch den Nachschuss zum 0:5 passieren lassen.

Der TSV Wabern ließ Schlusslicht Hombressen/Udenhausen von Beginn an keine Chance und feierte seinen bislang höchsten Saisonsieg. Schon in der Anfangsviertelstunde stellten die Gäste mit drei sehenswerten Treffern die Weichen auf Sieg, ehe sie in der zweiten Halbzeit durch Herdt und Spielertrainer Herpe nachlegten. Der Ehrentreffer von Finley Plaum kurz vor Schluss blieb reine Ergebniskosmetik.