Rothosen feiern Befreiungsschlag – Baunatal weiter sieglos

Der dritte Spieltag hat aus nordhessischer Sicht vor allem am Kasseler Kreisel für Bewegung gesorgt. Der CSC 03 Kassel meldete sich nach seinem Fehlstart eindrucksvoll zurück und setzte sich im Derby gegen den KSV Baunatal durch. Für die Baunis setzt sich dagegen die schwierige Anfangsphase fort. Auch KSV Hessen Kassel II blieb ohne Ertrag und musste sich dem Hünfelder SV trotz eines Chancenplus geschlagen geben.
Nach 1:11 Toren aus den ersten beiden Spielen stand der CSC bereits früh unter Druck – und lieferte ausgerechnet im Derby die passende Antwort. Elias Liesche-Prieto brachte die Rothosen nach einer sehenswerten Kombination in der 16. Minute in Führung, Alban Meha erhöhte kurz vor der Pause mit einem tückischen Freistoß auf 2:0. Baunatal hatte zwar über weite Strecken mehr Ballbesitz und einige gute Möglichkeiten, blieb vor dem Tor zunächst aber zu ungenau.
Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste den CSC tief in die eigene Hälfte, doch die Gastgeber verteidigten leidenschaftlich und hielten dem Druck lange stand. Auch die Gelb-Rote Karte gegen Leon Recker in der 69. Minute nahm Baunatal zunächst nicht den Schwung: Paul Kohlstädt verkürzte mit einem spektakulären Freistoß auf 1:2 und machte das Derby noch einmal spannend. Elias Rohde hatte wenig später sogar den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte jedoch an Jonas Labonte. Stattdessen setzte der eingewechselte Ryan Nelson Mawamba Menougong in der 87. Minute nach einem Konter den Schlusspunkt.
Für den CSC bedeutet der erste Saisonsieg nach zwei schweren Niederlagen einen wichtigen Befreiungsschlag. Baunatal hingegen wartet nach drei Spieltagen weiterhin auf den ersten Dreier und steht mit nur einem Punkt zunächst im unteren Tabellendrittel.
Auch die Junglöwen mussten am Mittwochabend eine vermeidbare Niederlage hinnehmen. Gegen den Hünfelder SV erspielte sich die Mannschaft von Danny Overkamp zahlreiche Möglichkeiten, brachte den Ball aber nicht im Tor unter. Vor allem Jon Mogge stand mehrfach im Mittelpunkt, scheiterte jedoch aus guten Positionen oder verfehlte das Ziel knapp.
Hünfeld zeigte sich dagegen wesentlich effizienter. Jemal Mohamedadem Kassa verwandelte in der 20. Minute einen Foulelfmeter zur Führung. Kassel ließ sich davon zunächst nicht beeindrucken, blieb das aktivere Team und kam auch nach der Pause zu guten Möglichkeiten. Finn Bindbeutel traf kurz nach Wiederbeginn den Pfosten, weitere Abschlüsse fanden ebenfalls nicht den Weg ins Tor.
Mit zunehmender Spieldauer ließ die Präzision im Kasseler Angriffsspiel nach, der Ausgleich blieb trotz des großen Aufwands aus. In der Nachspielzeit sorgte Jean Luca Trabert nach einem Konter sogar noch für das 2:0. Nach dem Auftaktsieg in Gießen haben die Junglöwen damit zwei Partien in Folge verloren, ihre Leistungen fielen dabei jedoch deutlich besser aus, als es die jüngste Punkteausbeute vermuten lässt.