Rothosen feiern Befreiungsschlag – Baunatal weiter sieglos

Auch die Junglöwen mussten am Mittwochabend eine vermeidbare Niederlage hinnehmen. Gegen den Hünfelder SV erspielte sich die Mannschaft von Danny Overkamp zahlreiche Möglichkeiten, brachte den Ball aber nicht im Tor unter. Vor allem Jon Mogge stand mehrfach im Mittelpunkt, scheiterte jedoch aus guten Positionen oder verfehlte das Ziel knapp.

Hünfeld zeigte sich dagegen wesentlich effizienter. Jemal Mohamedadem Kassa verwandelte in der 20. Minute einen Foulelfmeter zur Führung. Kassel ließ sich davon zunächst nicht beeindrucken, blieb das aktivere Team und kam auch nach der Pause zu guten Möglichkeiten. Finn Bindbeutel traf kurz nach Wiederbeginn den Pfosten, weitere Abschlüsse fanden ebenfalls nicht den Weg ins Tor.

Mit zunehmender Spieldauer ließ die Präzision im Kasseler Angriffsspiel nach, der Ausgleich blieb trotz des großen Aufwands aus. In der Nachspielzeit sorgte Jean Luca Trabert nach einem Konter sogar noch für das 2:0. Nach dem Auftaktsieg in Gießen haben die Junglöwen damit zwei Partien in Folge verloren, ihre Leistungen fielen dabei jedoch deutlich besser aus, als es die jüngste Punkteausbeute vermuten lässt.