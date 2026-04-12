„Rother ist in der Luft unfassbar“ – 2:2 im "Highspeed-Duell" Die Avramovic-Elf teilt die Punkte mit dem SSV Merten +++ Jan-Henrik Rother glänzt per Doppelpack. von Andreas Santner · Heute, 19:59 Uhr · 0 Leser

Jan Rother war zwei Mal per Kopf zur Stelle und sicherte dem VfL Vichttal einen Punkt gegen den SSV Merten. – Foto: Michael Schneiders

Der VfL Vichttal hat die Chance verpasst, den Rückstand auf die Tabellenspitze entscheidend zu verkürzen. Während Primus Bergisch Gladbach beim 2:2 in Düren Federn ließ, kam auch der Tabellenzweite im Top-Spiel gegen den SSV Merten nicht über ein Unentschieden hinaus. Durch das 2:2-Remis am Dörenberg ist Vichttal nun punktgleich mit dem zweitplatzierten Siegburger SV auf Rang drei.

Vor 250 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an das erwartete Spitzenspiel. Der SSV Merten, als Tabellenfünfter angereist, versteckte sich keineswegs und ging bereits in der 13. Minute durch Adrian Engels in Führung. Vichttal tat sich gegen die spielstarken Gäste zunächst schwer, kam aber kurz vor der Pause zurück: Nach einer Ecke von Niklas Valerius war Jan-Henrik Rother zur Stelle und markierte das 1:1 (40.). Doch die Freude währte nur kurz, denn Emirhan Özen brachte Merten noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erneut in Front (45.+2).

Nach dem Seitenwechsel drückte Vichttal auf den Ausgleich – und das bewährte Muster schlug erneut zu. Wieder trat Valerius eine Ecke präzise in den Strafraum, wieder hieß der Abnehmer Rother, der zum 2:2 einköpfte (67.). In der Schlussphase hatten beide Teams noch Gelegenheiten, die Partie komplett auf ihre Seite zu ziehen, doch es blieb bei der Punkteteilung. Eine Besonderheit am Rande: Henrik Artz absolvierte sein 150. Seniorenspiel für den VfL Vichttal. Talic: „Intensives Highspeed-Duell“ Vichttals Co-Trainer Sanjin Talic sah ein gerechtes Ergebnis in einer hochklassigen Begegnung: „Wir haben heute gegen einen absoluten Top-Gegner gespielt und den Zuschauern ein intensives Highspeed-Duell geliefert. Die erste Halbzeit ging dabei an den SSV Merten, die zweite an uns. Mit etwas mehr Spielglück hätten wir die Partie durch unsere letzten Torchancen vielleicht sogar komplett gedreht, aber insgesamt ist es ein gerechtes Ergebnis. Besonders bemerkenswert: Unsere beiden Tore fielen nach dem exakt gleichen Schema – Ecke durch Niklas Valerius und Kopfball durch Jan Rother.“