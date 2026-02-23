Rothenstadt: Manuel Funk neuer Chefcoach ab Sommer

Fußballabteilungsleiter Michael Strehl (links) freut sich über die vereinsinterne Lösung der Trainerfrage: Manuel Funk wird ab der kommenden Saison in die Rolle des Chefcoaches schlüpfen. – Foto: VfB Rothenstadt

Der VfB Rothenstadt, Nord-Kreisligist aus dem Spielkreis Amberg/Weiden, stellt in der noch laufenden Winterpause die Weichen für die kommende Spielzeit, löst er doch die Trainerfrage. „Wir freuen uns riesig, euch heute unseren neuen Trainer für die kommende Saison vorzustellen. Mit neuen Impulsen und jeder Menge Leidenschaft wird unser langjähriger Spieler und Kapitän der 1. Mannschaft Manuel Funk unser Team übernehmen. Gemeinsam wollen wir hart arbeiten und unsere Ziele erreichen. Aktuell absolviert er seinen Trainerschein und bildet sich kontinuierlich weiter, um das Team bestmöglich zu fördern und weiterzuentwickeln“, so kommuniziert es der Verein aus dem Ortsteil im Südwesten von Weiden in den sozialen Medien und auf seiner Homepage.

Fußballabteilungsleiter Michael Strehl erklärt im Gespräch mit FuPa die Hintergründe zur Entscheidung, zukünftig auf den 30-jährigen Manuel Funk zu setzen: „Wir hatten ja im September letzten Jahres die Situation, dass Hakan Boztepe zurückgetreten ist und Manu zusammen mit seinem Bruder Alex als Spielertrainer eingesprungen ist. Beide haben da einen super Job gemacht. Wir hatten aber auch das Problem, das uns einige externe Spieler verlassen haben und wir somit einen sehr dünnen Kader hatten und noch haben. Wir haben dann mit dem Roland Lang einen Trainer geholt, der uns bis zum Saisonende unterstützt, damit sich der Manu aufs Spielen konzentrieren, von ihm lernen und nebenbei seinen Trainerschein machen kann. Für mich ist der Manu ein absolutes Aushängeschild des VfB und mit ihm gemeinsam wollen wir Rothenstadt wieder zum Rothenstadt machen, wie wir es kennen, mit Spielern aus der näheren Umgebung und unserer Jugend. Und dafür hat der Manu mein vollstes Vertrauen“, so der VfB-Fußballboss.



Das echte Rothenstädter Eigengewächs Manuel Funk selbst freut sich darauf, mit Beginn der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit 2026/27 in die Rolle des Cheftrainers zu schlüpfen: „Seit 25 Jahren bin ich stolzes Mitglied des VfB Rothenstadt und ab Sommer darf ich als Trainer unserer Mannschaft eine neue, spannende Aufgabe übernehmen. Mit einigen Spielern stehe ich schon seit Jahren gemeinsam auf dem Platz, dennoch ist es eine besondere Herausforderung, nun ein neues Team zu formen und weiterzuentwickeln. Auch wenn die bisherigen Schnupperphasen noch kurz waren, freue ich mich sehr auf diese Verantwortung. Ich bin bereit, täglich dazuzulernen und mich weiterzuentwickeln. Mein Dank gilt dem Verein und den Spielern für das große Vertrauen, das sie mir entgegenbringen“, so der zukünftige Hoffnungsträger bei den Rot-Weißen.



