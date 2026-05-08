Rothenstadt, "Dumba" oder Eschenbach - wer bleibt über dem Strich?

Ein Dreier im Endspiel für den VfB Rothenstadt (in Rot) beim SV Kulmain (in Gelb-Schwarz) würde den Weidener Vorstädtern zum Ende einer turbulenten Saison den Klassenerhalt bescheren. – Foto: Rainer Rosenau

Beim Saisonausklang der Spielzeit 2025/26 in der Nordstaffel der Kreisliga Amberg/Weiden geht der Blick auf drei Vereine, die darum kämpfen, die Mühlen von kräfteraubenden Entscheidungsspielen für den Ligaerhalt zu umgehen. Der SC Eschenbach (13./21 - gegen Meister SV 08 Auerbach), der SC Kirchenthumbach (12./23 - gegen Vizemeister SpVgg Trabitz) und schließlich der aktuell den begehrten Rang am rettenden Ufer besetzende VfB Rothenstadt (11./24 - in Kulmain) wollen am letzten Spieltag alles in die Waagschale werfen, um in der Endabrechnung auf Platz 11 zu landen und damit ohne "Überstunden" das Ticket für die im Juli beginnende nächste Saison in der höchsten Liga des Spielkreises zu lösen.

Während also Meister, Vizemeister und einziger Direktabsteiger schon feststehen, verspricht das Saisonfinale im Tabellenkeller noch mächtig Spannung, denn gesucht werden noch zwei der drei am Hauen und Stechen beteiligten Mannschaften, die in "Saisonüberstunden" gehen müssen. Die schwierigste Ausgangslage besitzen die Scheidler-Männer des SC Eschenbach, denn die Rußweiherstädter müssten am letzten Spieltag nicht nur die hohe Hürde, die da heißt Meister Auerbach, überwinden, sondern auch auf Mißerfolge der Konkurrenz hoffen. Dabei baut sich für den SC Kirchenthumbach mit der SpVgg Trabitz eine ebenfalls hohe Mauer auf, der VfB Rothenstadt hingegen reist zum Tabellennachbarn SV Kulmain. An allen drei Spielorten werden sicherlich die Liveticker extrem strapaziert werden, um zu sehen, was die Mitstreiter machen. Bei einer möglichen Konstellation, dass das gefährdete Dreigestirn am Samstag gegen 17.30 Uhr mit 24 Zählern punktgleich ist, wäre der SC Eschenbach der große Gewinner. Denn da würde einmal dem VfB Rothenstadt der Nichtantritt am 20. Spieltag zum Punktspiel in Trabitz zum Verhängnis werden, das Aufstellen einer extra Tabelle würde entfallen und die Weidener Vorstädter würden dem Regelwerk entsprechend in die Relegation gehen. Zudem würde auch der direkte Vergleich zwischen Eschenbach und Kirchenthumbach zugunsten des SCE ausfallen, hat er diesen doch mit 3:2 und 1:1 für sich entschieden. "Schaun mer mal", wie dieser nervenaufreibende Dreikampf ausgeht.

Im Überblick die Paarungen des letzten Spieltags in der Kreisliga Nord:

Dass nun zum Saisonausklang der frischgebackene Vizemeister in der "Dumba-Arena" an der Eschenbacher Strasse auftaucht, bedeutet natürlich eine Riesenaufgabe für den SCK, darf aber in diesem Endspiel für die Freiberger-Elf nicht interessieren. Der vierte Heimsieg muss zum Ende eines extrem schweren Programms in der "Crunchtime der Saison" gegen die ganz Oberen der Liga her, ohne Wenn und Aber. Die Gäste hingegen wollen mit einem Erfolgserlebnis ein positives Gefühl erzeugen, bevor sie in die Aufstiegsrelegation starten - Gegner ist ja entweder der TuS Rosenberg oder der 1. FC Rieden, die in der Südstaffel um Rang 2 buhlen. SC-Coach Andi Freiberger: "Im letzten Spiel der regulären Saison haben wir den Tabellenzweiten aus Trabitz zu Gast. Kurz und knapp zusammengefasst: Wir müssen Punkten, sind aber auch auf die Ergebnisse der anderen Spiele angewiesen. Unsere Blickrichtung geht klar nach vorne, wir werden uns entsprechend auf dieses entscheidende Duell vorbereiten und werden unser Möglichstes tun, um den Umweg der Relegation zu vermeiden."

Gästetrainer Thomas Baier: "Gegen Kirchenthumbach wollen wir die Saison sauber abschließen und nochmal eine gute Leistung zeigen. Die Mannschaft ist über die gesamte Saison hinweg als Einheit aufgetreten."

Morgen, 15:30 Uhr SC Eschenbach 1923 Eschenbach SV 08 Auerbach SV 08 Auerbach 15:30 PUSH

Nach drei Siegen in Folge und einer beeindruckenden Aufholjagd verhinderte das 3:6 im Derby in Grafenwöhr, dass sich die Ausgangslage für den SCE vor dem finalen Match besser darstellt. Zwei Punkte Rückstand auf "Dumba", deren drei auf Rothenstadt, auch wenn mit dem Meister die wohl schwerste Hausaufgabe wartet, alles andere, als der volle Ertrag, zählt nicht. Leidenschaft und der absolute Wille, das Herz auf dem Platz zu lassen, werden gefordert sein, um dem Primus bei seinem "Schaulaufen" ein Bein zu stellen. Der reist zum Derby an, um eine herausragend absolvierte Spielzeit "standesgemäß" abzuschließen, wohlwissend, dass es beim Gastgeber um sehr viel geht. SC-Spielercoach Benny Scheidler: "Am letzten Spieltag ist die Ausgangslage klar: Wir brauchen unbedingt einen Sieg gegen Auerbach, um unsere Chance auf den direkten Klassenerhalt zu wahren. Gleichzeitig sind wir auf Schützenhilfe der Konkurrenz angewiesen, um die Relegation noch zu vermeiden. Die Mannschaft weiß, worum es geht und wird von der ersten Minute an alles auf dem Platz lassen. Jetzt zählt nur voller Einsatz, Zusammenhalt und der Glaube daran, dass am Ende vielleicht doch noch alles zu unseren Gunsten läuft. Wir wollen unsere Hausaufgaben machen und hoffen, dass die anderen Ergebnisse uns in die Karten spielen." Gästespielertrainer Daniel Maier: "Zum Abschluss der Saison steht noch einmal ein Derby an, das wir unbedingt gewinnen wollen. Auch wenn wir die ersten Tage ausgiebig gefeiert haben, lag unser Fokus seit dem Training am Donnerstag wieder voll auf den letzten drei Punkten."

Morgen, 15:30 Uhr SV Kulmain SV Kulmain VfB Rothenstadt VfB Rothenst 15:30 PUSH