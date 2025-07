Rothenberg: Mit Balukcic kam der Aufschwung

ROTHENBERG. Die SG Rothenberg ist in der Kreisliga A auf dem Vormarsch. Mit Rang vier belegte die Mannschaft aus der Oberzent in der Spielzeit 2024/25 einen Spitzenplatz. Das Potenzial der SGR ist aber noch lange nicht ausgeschöpft. Auch in der neuen Saison soll die Entwicklung der noch jungen Mannschaft vorangetrieben werden.

Alles hängt bei der SGR mit Verpflichtung von Trainer Josip Balukcic zusammen. Der vom Eberbacher SC im letzten Sommer nach Rothenberg wechselte, und der es geschafft hat, eine klare Linie ins Spiel der Mannschaft zu bringen. Kassierte man noch in der Vorsaison 87 Gegentore in 30 Spielen, waren es diesmal 32 Tore weniger. Dennoch: „Der Unterschied besteht einfach darin, dass Josip Balukcic den Ballbesitz des Gegners deutlich früher unterbinden lässt, um dann wieder in Ballbesitz und die Gegenbewegung zu kommen. Und der Unterschied besteht auch darin, dass unser Trainer ein Spielertrainer ist, der auf dem Spielfeld präsent ist, mit Kapitän Rico Johe zusammen mit der Mannschaft kommuniziert und dirigiert“, sagt der neue Abteilungsleiter Melvin Huber, der Felix Götz auf diesem Posten nachfolgt. Er hat nicht nur die Verunsicherung in neues Selbstvertrauen umgewandelt, sondern auch mit Jan Peter und Karsten Knecht auch zwei starke Spieler auf den Außenbahnen mitgebracht, die bereits feste Größen in der Mannschaft sind.

In der Hinrunde der letzten Spielzeit blieb die Balukcic-Elf vier Spiele hintereinander ohne Gegentor. Solch eine Bilanz gelang einer Rothenberger Elf schon viele Jahre nicht mehr. Die Balukcic-Schützlinge zeichnete aus, dass die Ruhe am Ball gestiegen ist. „Unser Trainer legt mehr Wert darauf, dass die Mannschaft früher ins Pressing geht. Das wiederum nimmt auch den Druck auf die Hintermannschaft und Torwart Louis Scheuermann, der ebenfalls eine ganz starke letzte Saison spielte, in der er uns mit seinen Leistungen den ein oder anderen Erfolg sicherte“, berichtet Huber. Die Mannschaft stehe heute ganz anders da: „Der Zusammenhalt ist zu einer Stärke geworden und somit hat sich auch die Einstellung der Spieler maßgeblich verbessert.“ Obwohl die Entwicklung durchweg positiv zu beurteilen ist, bekam die SG Rothenberg für ein Spitzenteam zu viele Gegentore (55). „Wir sind zuversichtlich, dass sich die Mannschaft weiter entwickelt. Am Ende der nächsten Spielzeit wollen wir auch im oberen Tabellendrittel stehen“, macht Melvin Huber die Ziele der Oberzent-Elf klar.

B-Team will Klassenerhalt schaffen

Weichenstellung auch im personellen Bereich: Nach der Meisterschaft der Reserve in der C-Liga will die SGR II eine ruhige Runde in der B-Liga spielen. Auf keinen Fall wieder absteigen. Im Gesamtkader vermeldet der Club vier Neuerwerbungen vom FC Finkenbachtal: Simon Hammann, Jannik Hofmann, Marcel Lähn und Jonas Beisel. Aus der Jugend kommt Leon Hofmann. „Die Verbreiterung des Kaders ist wesentlich für uns, weil nun auch die Zweite in der B-Liga deutlich mehr gefordert wird. Wenn wir es dann noch hinkriegen, dass die vielen jungen Spieler in eine neue fußballerische und spieltaktische Entwicklung eintreten, dann hätten wir schon viel erreicht“, so Huber. Aber auch dem neuen Fußball-Abteilungsleiter ist klar, dass die neue A-Liga Odenwald mit dem Zuwachs aus der Kreisoberliga und den Aufsteigern eine völlig veränderte Situation bedeuten.