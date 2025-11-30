Rot/Haslach entscheidet Lokalderby klar für sich

Unsere Reserve musste aufgrund zahlreicher Ausfälle erneut im Flexmodus (9 vs 9) antreten und kassierte dabei eine klare Niederlage. Bis zur Halbzeit konnte man noch gut mithalten und verkürzte durch Tore von Jan Boegel und Ameer Gharib die 2:0 und 3:1 Führung der Gastgeber. Im zweiten Abschnitt zog der Gegner auf 6:2 davon und erst kurz vor Schluss konnte David Villinger mit einem direkt verwandelten Freistoß noch das 6:3 erzielten.