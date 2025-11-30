Rot/Haslach entscheidet Lokalderby klar für sich

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Unsere Reserve musste aufgrund zahlreicher Ausfälle erneut im Flexmodus (9 vs 9) antreten und kassierte dabei eine klare Niederlage. Bis zur Halbzeit konnte man noch gut mithalten und verkürzte durch Tore von Jan Boegel und Ameer Gharib die 2:0 und 3:1 Führung der Gastgeber. Im zweiten Abschnitt zog der Gegner auf 6:2 davon und erst kurz vor Schluss konnte David Villinger mit einem direkt verwandelten Freistoß noch das 6:3 erzielten.