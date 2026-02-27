Rotes Licht aus Vilzing: Heimspiel abgesagt, Nachholtermin schon fix Die DJK holt das Match gegen Wacker Burghausen bereits am kommenden Dienstag nach von Florian Würthele · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Test- statt Punktspiel heißt es an diesem Wochenende für Trainer Thorsten Kirschbaum und seine Mannschaft. – Foto: Sven Leifer

Es hatte sich abgezeichnet: Die DJK Vilzing muss sich noch ein wenig gedulden, ehe sie in die Frühjahrsrunde der Regionalliga Bayern startet. Das für den morgigen Samstag (14 Uhr) geplante Heimspiel der Oberpfälzer gegen den SV Wacker Burghausen wurde am Freitagvormittag final abgesetzt. Grund für die Spielabsage ist die Unbespielbarkeit des Platzes und die noch für dieses Wochenende geltende Platzsperrung der Stadt Cham. Allzu lange wird es jedoch nicht dauern, bis die beiden Kontrahenten dann doch aufeinandertreffen.

Aufgrund der extremen Witterungsverhältnisse der letzten Wochen ist der Platz im Manfred-Zollner-Stadion durch die anhaltende Staunässe noch nicht bespielbar. Ein Teil des Platzes liegt im Schatten, der Platz konnte diese Woche auch noch nicht gewalzt werden. Dazu kommt die Tatsache, dass die Partie gegen Burghausen vom Verband als Sicherheitsspiel deklariert wurde. Das zieht gewisse Auflagen im und am Stadion nach sich. So sind etwa die umliegenden Wiesen zum Parken noch nicht befahrbar.



Nachgeholt wird bereits nächste Woche. Aufgrund mehrerer Überschneidungen im Spielplan bis Saisonende – ausgelöst durch die Vielzahl der inzwischen nachzuholenden Begegnungen in der Regionalliga Bayern – wird das Duell zwischen den Oberpfälzern und den Salzachstädtern daher am kommenden Dienstag, 3. März, um 19 Uhr ausgetragen.





Die Vilzinger hatten für den Fall der Fälle bereits vorgesorgt. Am heutigen Freitagabend (Anstoß: 19 Uhr) absolvieren die Mannen von Thorsten Kirschbaum nochmal ein Testspiel, die Generalprobe also vor dem Ligaauftakt. Gegner auf dem heimischem Kunstrasenplatz ist der TSV Kareth-Lappersdorf, seines Zeichens aktueller Tabellendritter der Bezirksliga Süd.



Unterdessen gerät Vilzings Auftaktgegner Wacker Burghausen allmählich in Terminnot. Da für den 3. März eigentlich auch Burghausens Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg II stattgefunden hätte, wird nun auch diese Partie erneut verlegt. Und zwar auf Dienstag, den 28. April.