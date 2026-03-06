Rotes Licht aus Raindorf – Holt Schlicht Big Points?

In der Hinrunde behielt Schlicht (in grün Daniel Lopez) knapp die Oberhand über Arnschwang. – Foto: Josef Trummer

Eine Woche vor dem offiziellen Frühjahrsauftakt in der Bezirksliga Nord machen zwei Mannschaften den Anfang. Der 1. FC Schlicht geht am Sonntag auf Reisen und schlägt im Landkreis Cham bei der DJK Arnschwang auf. Beiderseitig geht es um wichtige Punkte im Ringen um den direkten Klassenerhalt. Eigentlich wäre noch ein zweites Nachholspiel angestanden. Allerdings sagte der FC Raindorf sein Heimspiel gegen die SpVgg Pfreimd ab. Grund: Unbespielbarkeit des Platzes.

Samstag







Rotes Licht aus Raindorf! Das dortige Spielfeld lässt im Moment noch keinen geordneten Spielbetrieb zu. Daher musste der FC der SpVgg Pfreimd ein zweites Mal in dieser Saison absagen. „Der Platz ist sehr tief und nach dem Winter noch nicht richtig abgetrocknet“, informiert Raindorfs Abteilungsleiter Tobias Piendl auf FuPa-Nachfrage. Einen Trainingsplatz gibt es in Raindorf nicht. Im dritten Anlauf soll dieses Verfolgerduell endlich über die Bühne gehen. Der neue Spieltermin steht noch nicht fest.







Sonntag







Hinspiel: 1:2. In Arnschwang wird der Ball dagegen rollen können. Die heimische DJK (13., 20) beendete die Herbstserie auf dem obersten Abstiegs-Relegationsplatz, hat aber noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Eines davon geht am Sonntag über die Bühne. Eine Niederlage wäre fatal für das Aufgebot von Coach Erich Hartl. Dann nämlich würde der direkte Konkurrent 1. FC Schlicht (10., 24) auf sieben Punkte enteilen. Im Falle eines Heimsieges würde die DJK hingegen um zwei Tabellenplätze klettern und die Abstiegszone erstmal verlassen. Druck verspüren auch die Gäste. Die junge Schlichter Mannschaft hat bisher eine durchwachsene Saison absolviert, könnte aber jetzt zum Jahresauftakt gleich mal „Big Points“ holen und einen echten Befreiungsschlag landen.



