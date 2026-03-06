Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Rotes Licht aus Raindorf – Holt Schlicht Big Points?
Nachholspiele in der Bezirksliga Nord: Arnschwang steht zu Hause unter Zugzwang +++ Raindorf sagt das Heimspiel gegen Pfreimd ab
von Florian Würthele · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
In der Hinrunde behielt Schlicht (in grün Daniel Lopez) knapp die Oberhand über Arnschwang. – Foto: Josef Trummer
Eine Woche vor dem offiziellen Frühjahrsauftakt in der Bezirksliga Nord machen zwei Mannschaften den Anfang. Der 1. FC Schlicht geht am Sonntag auf Reisen und schlägt im Landkreis Cham bei der DJK Arnschwang auf. Beiderseitig geht es um wichtige Punkte im Ringen um den direkten Klassenerhalt. Eigentlich wäre noch ein zweites Nachholspiel angestanden. Allerdings sagte der FC Raindorf sein Heimspiel gegen die SpVgg Pfreimd ab. Grund: Unbespielbarkeit des Platzes.
Rotes Licht aus Raindorf! Das dortige Spielfeld lässt im Moment noch keinen geordneten Spielbetrieb zu. Daher musste der FC der SpVgg Pfreimd ein zweites Mal in dieser Saison absagen. „Der Platz ist sehr tief und nach dem Winter noch nicht richtig abgetrocknet“, informiert Raindorfs Abteilungsleiter Tobias Piendl auf FuPa-Nachfrage. Einen Trainingsplatz gibt es in Raindorf nicht. Im dritten Anlauf soll dieses Verfolgerduell endlich über die Bühne gehen. Der neue Spieltermin steht noch nicht fest.
Hinspiel: 1:2. In Arnschwang wird der Ball dagegen rollen können. Die heimische DJK (13., 20) beendete die Herbstserie auf dem obersten Abstiegs-Relegationsplatz, hat aber noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Eines davon geht am Sonntag über die Bühne. Eine Niederlage wäre fatal für das Aufgebot von Coach Erich Hartl. Dann nämlich würde der direkte Konkurrent 1. FC Schlicht (10., 24) auf sieben Punkte enteilen. Im Falle eines Heimsieges würde die DJK hingegen um zwei Tabellenplätze klettern und die Abstiegszone erstmal verlassen. Druck verspüren auch die Gäste. Die junge Schlichter Mannschaft hat bisher eine durchwachsene Saison absolviert, könnte aber jetzt zum Jahresauftakt gleich mal „Big Points“ holen und einen echten Befreiungsschlag landen.
Zwei spannende Personalien wurden über den Winter aus dem Lager des FCS-Lager vermeldet. Trainer Bastian Ellmaier gibt seinen Posten am Saisonende an Nachfolger Sven Seitz, begibt sich somit auf Abschiedstour bei den Grünweißen. Bereits verabschiedet hat sich Damion Perrin. Der beste Torjäger der vergangenen Bezirksliga-Nord-Saison folgte den Rufen des Bayernligisten SpVgg SV Weiden. Es bleibt abzuwarten, wie gut Schlicht diesen Abgang kompensieren wird können.